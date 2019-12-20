Ukraynalı turist sayısı 1,5 milyonu geçti

Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısının 2019 yılında yüzde 12 artarak 1,5 milyonun üzerine çıktığı açıklandı.

Türkiye Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Kiev'de düzenlenen basın toplantısı ve yıl sonu yemeğinde Türkiye ve Ukrayna'nın turizm alanındaki ikili ilişkilerine dair 2019 yılı bilgilerini paylaştı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "2019 çok hareketli, büyük dönüşümlere sahne olan bir yıl oldu. Ukrayna ile turizm alanındaki iş birliğimiz giderek güçleniyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 380 bin olan Ukraynalı misafir sayımız, bu sene yüzde 12'lik bir artışla 1 milyon 560 bine çıktı. Turist sayısındaki artış ülkelerimizi ve insanlarımızı daha fazla yakınlaştırıyor" dedi.

"KÜLTÜR TURİZMİNİ DE GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında önümüzdeki sene de yüzde 8-10 civarında artış beklendiğini belirten Büyükelçi, "Ukrayna ile iş birliğimiz genelde yaz turizmi üzerine, ama biz bunu çeşitlendirmeye yönelik çalışma içindeyiz. Sadece plaj turizmini değil, kültür, sağlık, spor, kış turizmini geliştirmek için de görüşmeler yapıyoruz" diye konuştu.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç ise, Dalaman'a gelen Ukraynalı turist sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Ukrayna dost ve kardeş bir ülke. Önümüzdeki sene 150 bin Ukraynalı kardeşimizi bölgemizde ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.