Ukraynalı turistin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ukraynalı bir turistin de yaralandığı, 3 otomobil ve bir motosikletin karıştığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde, 45 AAL 547 plakalı otomobiliyle ilerleyen Remzi Samed T, market önünde park halinde bekleyen 2 araca ve sürücüsü alışveriş için markete giren motosiklete çarptı.

Kazada, duraklayan motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu İnna Romanova yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. İlçedeki özel bir hastanede tedaviye alınan Ukraynalı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarmanın yaptığı alkol testinde 2,12 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Remzi Samed T. ise gözaltına alındı. Ehliyetine de el konulan sürücüye 1228 lira para cezası uygulandı.

Kaza anı kamerada

Bu arada, yaşanan trafik kazası da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, üzerinde 2 kişinin olduğu motosiklet alışveriş yapmak için markete geliyor. Sürücüsünün motosikletini otomobillerin önüne park edip alışveriş için markete girerken, yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu İrina Romanona motosiklette bekliyor. Birkaç saniye sonra arkadan gelen otomobil hızla park halindeki otomobillere çarpıyor. Kazada motosiklette bulunan İrina Romanova çarpmanın etkisiyle havaya savrularak, önce otomobilin üzerine ve ardından da yere düşüyor. Görüntülerde, kazayı fark eden vatandaşların koşuşturması da görülüyor