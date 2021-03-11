Ukraynalı turistler Afyonkarahisar'ı çok sevdi - Son Dakika

Ukraynalı turistler Afyonkarahisar'ı çok sevdi

Ukraynalılar termale ve Afyon yemeklerine hayran kaldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Ofisi koordinesinde kente gelen Ukraynalı turist kafilesi kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezerken, özellikle kentin yemeklerine ve termal otellerine hayran kaldı.

Tanıtım atağına her geçen gün hızlandıran Afyonkarahisar bu seferde Ukrayna'dan gelen 30 kişilik turist kafilesini ağırladı. Afyonkarahisar'da termal otellerde 2 gün konaklayan Ukraynalı turist kafilesi, kentin tarihi ve turistik mekanlarını da gezdi. Yumurta Sanatları Müzesi ile İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi'ni gezen kafile, kentin yemekleri ve termal sularına da hayran kaldıklarını belirtti.

Tur Operatörü Vahap Kayadan yaptığı açıklamada, Ukraynalı turistlerin Afyonkarahisar'a hayran kaldıklarını söyledi. Bütün Afyonkarahisar'ı gezmek istediklerini ifade eden Kayadan konuşmasına şöyle devam etti:

"Ukrayna'dan gelen misafirlerimiz önce Afyon'daki otellerimizi gezdiler. Afyonkarahisar merkezde Yumurta Sanatları Müzesi, İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi'ni gezdirdik. Mevlevihane'den başlayıp bütün Afyon şehir merkezini gezmeyi hedefliyoruz. Eğer kısmet olursa da Ayazi'ni ve Frig Vadisi'ni gezeceğiz. Misafirlerimiz özellikle kentin yemekleri ve termal otellerini çok beğendiler."

Ukraynalı misafirler gün boyu Afyonkarahisar gezisini sürdürdü.