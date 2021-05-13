Ukraynalı turistler direkt uçuşla geldikleri Kapadokya'dan hayranlıkla ayrılıyor - Son Dakika

Ukrayna'dan 25 Mart'ta başlayan direkt uçuşlarla Kapadokya'ya, 4 bin 285 bin turist geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde geçmiş yıllara kıyasla sakin bir turizm döneminin yaşandığı Kapadokya'daki tesisler, Ukraynalı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Her hafta Kiev ve Kharkiv kentlerinden gelen uçaklarla bölgeye ulaşan turistler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki doğal, tarihi ve kültürel zenginliklere hayranlık duyarak ülkelerine dönüyor.

Ukraynalı turistleri Kapadokya'ya taşıyan Stonepark Travel Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Büyükbaş, AA muhabirine, Ukrayna'da Kapadokya'ya karşı büyük bir ilgi olduğunu, yaklaşık 2 ay önce başlattıkları uçak seferlerine alakanın her geçen gün artmaya devam ettiğini belirtti.

Büyükbaş, "tam kapanma" süresinde bölgede sıcak hava balon turu başta olmak üzere etkinliklerin durdurulmasına rağmen seferlerin aralıksız sürdüğünü ifade ederek, "17 Mayıs'tan sonra bölgedeki etkinliklerin başlayacak olması Ukraynalı turistlerin ilgisini daha da artırıyor. İleriki süreçte farklı şehirlerden de uçak seferleri planlıyoruz." dedi.

17 Mayıs itibarıyla ülke ve bölge turizminde yoğunluğun artacağını dile getiren Büyükbaş, uzun yıllardır çoğunlukla Uzak Doğulu turistlerin ağırlandığı Kapadokya'da artık farklı ülke vatandaşlarının yoğunluk oluşturmaya başladığını söyledi.

Kapadokya'nın, eylül ayından sonra daha kalabalık kafilelere ev sahipliği yapmaya başlayacağının görüldüğünü aktaran Büyükbaş, şöyle konuştu:

"Ukrayna'da Kapadokya çok önemli bir yere taşındı. Neredeyse herkes buraya gelmek istiyor. Böyle bir dönemde bu projeyi hayata geçirmek bizi çok umutlu etti. Şu anda bölgede gezen turistlerin çoğunluğunu Ukraynalılar oluşturuyor. Bu süreci 16 Mayıs itibarıyla bitirmeyi planlıyorduk. Tam kapanma sürecinde Kapadokya'daki aktivitelerin de yapılamaması nedeniyle 20 Haziran'a öteledik. Bu dönemde 1500 yolcu daha getirerek ilk dönemde 6 bin Ukraynalı turiste ulaşmış olacağız. Yaz döneminde sahil daha hareketli olur, ara verdikten sonra 20 Ağustos'ta yeniden Ukrayna-Kapadokya uçak seferlerini başlatacağız. Kapadokya, doğası, tarihi ile çok önemli bir değer. Bunun yanında balon turu ve diğer etkinlikler de ayrı bir görsel sunmakta. Ukraynalıların Ortodoks olması ve kiliselere ilgi duymaları Kapadokya'yı tercih sebeplerindendir."

"Kapadokya bir rüya alemi gibi"

Ukraynalı turistlerden David Yastedre de Kapadokya'da çeşitli turizm merkezlerini ziyaret ettiğini ve büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Bölgenin doğal dokusundan çok etkilendiğini anlatan Yastedre, "Hayatımda ilk kez tarihi mağaraların içine girdim. Çocukluğumdan beri Yüzüklerin Efendisi filmlerini izliyorum. Burası olağanüstü bir manzaraya sahip. Sanki peri masalının içindeymişiz gibi bir his yaşatıyor. Burada sanki dünya dışında bir yerlerdeyiz. Kapadokya bir rüya alemi gibi." diye konuştu.

Vita Davydiuk ise uzun süredir görmek istediği Kapadokya'ya ülkesinden direkt uçuşla gelebilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Farklı ülkeleri gezdim ama bu seyahatim çok keyifliydi. Kayadan oyma manastırlar sanki tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Türk halkının salgın döneminde bile misafirperver yaklaşımı çok sevindirici. Yaşadığım şehirden Kapadokya'ya direkt uçakla gelebilmek yolculukta yorulmadan buraya ulaşmamızı sağladı. Kapadokya tatilimi çılgın ve harika bir tatil olarak değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.

Daria Savchenko da Kapadokya'da bolca fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştığını, peribacalarının oluşturduğu manzaraya hayran kaldığını dile getirdi.