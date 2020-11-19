Ukrayna Antalya Konsolosu'ndan Başkan Gürün'e ziyaret - Son Dakika

Ukrayna Antalya Konsolosu'ndan Başkan Gürün'e ziyaret

19.11.2020 15:13
Ukrayna Antalya Konsolosu'ndan Başkan Gürün'e ziyaret, System.String[]

Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret ederek iki ülke arasında kültür, turizm ve farklı işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret ederek iki ülke arasında kültür, turizm ve farklı işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'de özellikle turizm için önce Antalya daha sonra Muğla'yı tercih ettiklerini söyleyen Antalya Konsolosu Emir Rustamov iki ülke arasında daha fazla işbirliği, kültür, sanat bağları ile turizmdeki potansiyelin de artacağını belirtti.

Emir Rustamov; "Atatürk'ün dediği gibi Türkiye ve Ukrayna aslında birbirine çok yakın ülkeler"

Antalya Konsolosu Emir Rustamov; "Türkiye ve Ukrayna arasındaki tarihi, kültürel ve turizm ilişkileri çok kuvvetli. Ülkemizin vatandaşları özellikle tatil için Türkiye'de ilk Antalya daha sonra Muğla'yı tercih ediyor. Bu yıl 150 bin vatandaşımız pandemi ve kısıtlamalara rağmen Muğla'da tatilini geçirdi. İki ülke arasındaki bölgesel işbirliğini güçlendirebiliriz. Aslında birbirimize çok uzak değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün de dediği gibi; "Ukrayna ve Türkiye'nin iki komşu ülke olduğunu söylemek mümkündür. Kuzeye dikkatli bakın Orada deniz var. Fakat denizin bir an yok olduğunu düşünürseniz Türkiye ve Ukrayna'nın daha yakın ülkeler olduğunu görürsünüz" demiştir.

Başkan Gürün; "Farklı girişimlerle iki ülke arasındaki ilişkiler geliştirilebilir."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye, Ukrayna arasındaki geçmişe dayanan tarihi, kültürel ilişkinin genişletilmesi, geliştirilmesi gerektiğini söyledi ve Antalya Konsolosu Emir Rustamov'a ziyaretleri için teşekkür etti.

Başkan Gürün; "Muğlamızı tatil için tercih eden ülkelere baktığımızda özellikle son yıllarda Ukrayna'dan da birçok misafirin şehrimize geldiğini görmekteyiz. Birbirinden değerli ilçeleri ile Muğlamızın turizmde tercih edilmesi bizleri mutlu ederken iki ülke arasındaki ilişkilerin turizm dışında kültürel, sanatsal, ekonomik olarak da gelişmesini sağlayabiliriz. Muğla Belediyesi döneminde uyguladığımız kardeş şehirler, 2008 yılında Ukrayna'da yapılması planlanan Hürrem Sultan Müzesi gibi birçok farklı girişimle iki ülke ilişkileri daha da güçlenecek ve ülkelerimize birlikte katkı sunabileceğiz. Antalya Konsolosu Emir Rustamov'a ziyaretleri için teşekkür ediyor, bu ziyaretin çok yararlı geçtiğine inanıyorum" dedi. - MUĞLA

Ukrayna Antalya Konsolosu'ndan Başkan Gürün'e ziyaret
Ukrayna Antalya Konsolosu'ndan Başkan Gürün'e ziyaret
Ukrayna Antalya Konsolosu'ndan Başkan Gürün'e ziyaret

Ukrayna, Türkiye, Antalya, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ukrayna Antalya Konsolosu'ndan Başkan Gürün'e ziyaret - Son Dakika


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