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Ukraynalı turistler Kayseri'de çiçekle karşılandı - Son Dakika

Ukraynalı turistler Kayseri'de çiçekle karşılandı

28.12.2021 15:51
Ukraynalı turistler Kayseri'de çiçekle karşılandı

Yılbaşı tatilinde Erciyes'i tercih eden 208 kişilik Ukraynalı kafile, uçakla Kayseri'ye geldi.

Yılbaşı tatilinde Erciyes'i tercih eden 208 kişilik Ukraynalı kafile, uçakla Kayseri'ye geldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den direkt uçuşla gelen kafile, Erkilet Havalimanı'nda çiçek ve "Hoş geldiniz" yazılı dövizle karşılandı. Kafile, verilen kokteylin ardından servislerle konaklayacakları otellere geçti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, gazetecilere, 2 gün önce Polonya'dan gelen kafileyi karşıladıklarını söyledi.

Erciyes Kayak Merkezinin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla uluslararası turizm merkezi haline dönüştüğünü vurgulayan Cıngı, "Erciyes'te sezon iyi başladı. Hızlı şekilde de ilerliyor. Yılbaşı itibarıyla 4 uçakla gelenler Erciyes'te misafirimiz olacak." dedi.

Turizmin öneminden bahseden Cıngı, geçen yıl 15 bin Ukraynalıyı Erciyes'te misafir ettiklerini aktardı.

Yabancı misafirlerin şehrin ekonomisine katkı sağladığına dikkati çeken Cıngı, Erciyes'in kentin vizyonunu oluşturduğunu kaydetti.

Kentteki birçok kişi ve kurumla geniş yelpazede bir çalışma yürüttüklerini belirten Cıngı, Erciyes'e gelen ve gelecek misafirlerin keyifli tatil geçirmesini temenni etti.

Ukraynalı turistler Kayseri'de çiçekle karşılandı
Ukraynalı turistler Kayseri'de çiçekle karşılandı

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Polonya, Yılbaşı, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalı turistler Kayseri'de çiçekle karşılandı - Son Dakika


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