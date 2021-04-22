Sultan Sazlığı Milli Parkı Ukraynalı turistleri ağırladı - Son Dakika

Sultan Sazlığı Milli Parkı Ukraynalı turistleri ağırladı

Kayseri'ye gelen Ukraynalı turistler, Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana göç yolunun kesişme noktasında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Kayseri'ye gelen Ukraynalı turistler, Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana göç yolunun kesişme noktasında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'dan gelen turist kafilesi, 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı gezdi. Kuş müzesindeki kuş maketlerini inceleyen turistler, daha sonra 1 kilometre uzunluğundaki ahşap yürüyüş yolunda sazlıktaki kuş çeşitliliğini fotoğrafladı Milli parkı at üzerinde ve sandallarla da gezen turistler, alana hayran olduklarını dile getirdi.

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