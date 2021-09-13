Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 55 yaralı (2) - Son Dakika

Muğla-Denizli kara yolunda bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Öğrenci servisinde bulunan 16 kişi ayakta tedavi edildi. Diğer yaralılar Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Muğla 'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

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