Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı - Son Dakika

Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı

26.12.2020 10:49
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı, System.String[]

KAYAK sezonunun açılmasının ardından Ukrayna'dan tatil yapmak üzere Erzurum'a gelen ilk turist kafilesini taşıyan uçak havalimanına indi.

KAYAK sezonunun açılmasının ardından Ukrayna'dan tatil yapmak üzere Erzurum'a gelen ilk turist kafilesini taşıyan uçak havalimanına indi. 190 yolcuyu taşıyan uçak hava sıcaklığının sıfırın altında 21,3 derece olduğu havalimanında buz tutma riskine karşı, su takıyla karşılanmadı. Ateşleri ölçülen ilk turist kafilesine havalimanında gül, dezenfektan, maske ve şehir rehber broşürü hediye edildi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde tatil yapacak Ukraynalı turistleri taşıyan charter seferi bugün gerçekleşti. Ukrayna'dan 190 yolcusuyla havalanan uçak, saat 09.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na indi. Havalimanlarında gelene olan su takıyla karşılanma töreni Erzurum'da yapılmadı. Hava sıcaklığının eksi 21,3 derece olarak ölçüldüğü havalimanında, uçağın buz tutma riskine karşı su sıkılmazken itfaiye araçları siren çalarak 7 Aralık'ta başlayan kayak sezonunun ilk turist kafilesini karşıladı. Uçaktan inen Ukraynalı turistler ateşleri ölçüldükten sonra pasaport işlemine alındı. Gelen misafirlere gül, maske, dezenfektan, kolonya ve şehir rehberi broşürü hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisini izleyen Ukraynalı turistler, daha sonra otobüslerle Palandöken Kayak Merkezi'nde kalacakları otellere götürüldü.

HAFTA SONU ŞEHİR GEZİSİ, HAFTA İÇİ KAYAK

TÜRSAB Kuzey Doğu Anadolu Bölge Başkanı Kürşat Özeken, "Ukrayna'dan direkt iniş sağlayan misafirleri karşılamaktayız. Şu anda havalimanımızdaki Cat3-A sistemiyle misafirlerimiz güvenli şekilde iniş sağlayabildiler. Gelen misafirlerimizin PCR testleri yapılarak Türkiye'ye girişleri sağlandı. İlk charter seferimizde 190 yolcu misafirimiz mevcut. Bu sezonun ilk charter uçağı. Bu seferler mart ayı sonuna kadar devam edecek. Her hafta sonu direkt uçuşlar olacak. Hafta sonları yerli ve yabancılar için kayak yasak olduğu için İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, misafirlerimizi otelde bırakmayacağız şehir turları düzenleyeceğiz. Hafta içi kayak keyfi yapacaklar. Sadece Palandöken'de kalmayacak, şehir merkezi turlarımız, kültür turlarımızı paket olarak ajanslarla paylaştık. Ülkemiz ve şehrimize döviz girdisi sağlanacak. Pandemi döneminde zor şartlarda acente olarak üzerimize düşeni yaptık, gerisi Erzurum halkının takdiridir" diye konuştu.


Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı

Ukrayna, Erzurum, turist, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı - Son Dakika


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