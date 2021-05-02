Ukraynalı turistlerin Kovid-19 sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu - Son Dakika

Ukraynalı turistlerin Kovid-19 sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu

02.05.2021 11:13
Ukraynalı turistlerin Kovid-19 sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu, System.String[]

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak hizmet vermeye başlayan turistik tesisler Ukraynalı turistleri ağırlıyor.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak hizmet vermeye başlayan turistik tesisler Ukraynalı turistleri ağırlıyor.

Kovid-19 sürecinde misafirler için her türlü önlemin alındığı turizm merkezi Muğla'da, tesislerde tedbirlerden taviz verilmiyor. Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girmeleri, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

Uçakla 28 Nisan'da Muğla'ya gelen 350 kişilik Ukraynalı ilk turist kafilesi, yaklaşık iki hafta tatillerini Fethiye ve Marmaris'te bulunan otellerde geçirecek.

"Burada kendimizi güvende hissediyoruz"

Ukraynalı turistlerden Tatyana Skrayvien, AA muhabirine, çok sevdikleri Muğla'yı daha önce de tatil için birkaç kez ziyaret ettiklerini söyledi.

Salgından önce de Muğla'da tatil yaptığını aktaran Skrayvien, "Özellikle Marmaris'e hayranım. Her tatilimi Muğla'da geçiyorum ve çok seviyorum. Sadece açık olan bir destinasyon olduğu için değil, bölgeyi çok sevdiğimiz için tatile buraya geldik. Burada önlemler de çok iyi, kendimizi güvende hissediyoruz. Muğla'nın doğal güzelliklerine, yeşili ve mavisine hayranız." diye konuştu.

Turistlerden Natalia Şüveyt, keyifli bir tatil için Muğla'yı tercih ettiğini kaydetti.

Doğal güzellikleri yakından görmek istediğini anlatan Şüveyt, "Türkiye'ye bu yedinci gelişim. Dünyada salgınla mücadele eden en iyi ülkelerin başında geliyor. Türkiye'yi çok seviyoruz." dedi.

Turistlerden Dimitri Movçan da daha önce Türkiye'ye tatil için geldiğini ancak Muğla'ya eşi ve çocukları ile ilk gelişi olduğunu dile getirdi.

Kentte her şeyin çok güzel olduğuna ve gerekli tüm önlemlerin alındığına tanık olduklarına işaret eden Movçan,"Muğla tatil için de ideal bir bölge. Ailemle yaklaşık iki hafta tatilimizi Marmaris'te geçireceğim ve çok mutluyum. Burada hiçbir endişe taşımıyoruz." ifadesini kullandı.

"160 bin civarında Ukraynalı yolcu Dalaman'a gelecek"

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz ise her sene kente gelen turistlerin büyük çoğunluğunun İngiltere, Rusya ve Ukrayna'dan olduğunu söyledi.

Muğla'daki otellerin büyük bir bölümü ile havalimanlarının Güvenli Turizm Sertifikası aldığını ve bu sezon da misafirleri beklemeye başladığını belirten Ayaz, şunları kaydetti:

"17 Mayıs'a kadar yaklaşık 8 bin 500 Ukraynalı turisti bölgemize bekliyoruz. Şu anki ön rezervasyonlara göre sezon boyunca yaklaşık 160 bin civarında Ukraynalı yolcu Dalaman'a gelecek. Bu sayılar artacak, buna eminiz. 17 Mayıs'tan sonra İngiltere uçuşlarımız başlayacak. Elimizdeki planlamaya göre İngiltere ilk adımlarını atacak."

Ukraynalı turistlerin Kovid-19 sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Ukraynalı turistlerin Kovid-19 sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Ukraynalı turistlerin Kovid-19 sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Ukraynalı turistlerin Kovid-19 sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu

Marmaris, Türkiye, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalı turistlerin Kovid-19 sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu - Son Dakika


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