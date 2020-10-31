Ukraynalı üç arkadaş ikinci kez Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı - Son Dakika

Ukraynalı üç arkadaş ikinci kez Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı

31.10.2020 09:56
Ukraynalı üç arkadaş ikinci kez Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı, System.String[]

UKRAYNALI üç arkadaş ikinci kez Likya Yolu'nda yürümek için Antalya'ya geldi.

UKRAYNALI üç arkadaş ikinci kez Likya Yolu'nda yürümek için Antalya'ya geldi. Likya Yolu'nun Kaş- Demre- Kumluca bölümünü yürüyecek üç arkadaş, 2 Kasım'da ülkelerine dönecek.

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Kharkiv'deki bir televizyonda redaktör olarak çalışan Andriy Samofalow (40), kameraman İlvgen Podin (36) ve UNICEF'in Ukrayna Bürosu'nda çalışan Svetlena Tymchenko (31), geçen yıl ilk kez geldikleri Likya Yolu'nun Antalya- Olimpos etabını yürüdükten sonra bu yıl tekrar Likya Yolu'nda yürümeye karar verdi. Uçakla 23 Ekim günü Ukrayna'dan Antalya'ya, oradan da otobüsle Kaş'a geçen üç arkadaş, Likya Yolu yürüyüşüne başladı. Yürüyüşlerinin devamında üç arkadaş dün Demre ilçesine geldi. Demre'den Kumluca'nın Mavikent Mahallesi'ne yürüyüşe geçen arkadaşlar, 2 Kasım günü yürüyüşü tamamlayıp, Antalya'dan Ukrayna'ya dönecek.İlvgen Podin, "Üçümüz amatör olarak doğa sporlarıyla ilgileniyoruz. Özellikle bisiklet turu ve yürüyüş turları yapıyoruz. Geçen yıl ilk kez Türkiye'ye geldik. Likya Yolu'nun Antalya- Çıralı etabını yürüdük. Bu yıl da Likya Yolu'nun Kaş- Demre- Kumluca etabını yürümeye karar verdik. Günde ortalama 12- 15 kilometre yürüyoruz. Toplam 120 kilometre yürümüş olacağız. Likya Yolu'nun bu etabı çok ilginç. Çok sayıda tarihi yapı, doğal koylar, tarihi taş evler, çobanlar ve küçük yerleşim birimleri var. Deniz, doğa ve tarih bütünleşmiş bir halde. İnsanlarla dil olarak anlaşma zorluğu dışında hiçbir sorun yaşamadık. İnsan kendini Türkiye'de evinde hissediyor. Çünkü Türk insanı cana çok yakın, konuksever. Size yardım etmek için hazırlar. Gelecek yıl yine geleceğiz. Bu kez Kaş'tan Fethiye'ye doğru Likya Yolu'nda yürüyeceğiz. Bu mevsim Likya Yolu'nda yürümek için harika. Geceleri güvenle, korkmadan çadırda kalıyoruz. Türkiye çok güvenli bir ülke. Koronavirüs konusunda da rahatız. Ayrıca yaptığımız kısa çekimleri, ülkemizde gösterime sunacağız. Bu güzelliklerin tanıtımına katkı sağlayacağız" dedi.


Ukraynalı üç arkadaş ikinci kez Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı
Ukraynalı üç arkadaş ikinci kez Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı
Ukraynalı üç arkadaş ikinci kez Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı
Ukraynalı üç arkadaş ikinci kez Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı

Likya Yolu, Antalya, Kumluca, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukraynalı üç arkadaş ikinci kez Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı - Son Dakika


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