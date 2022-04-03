Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı

03.04.2022 16:04

- Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı Ukraynalı ünlü şarkıcı Maks Barskih, aldığı silah eğitiminin ardından Ukrayna ordusunda yer alacak.

- Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı

KİEV - Ukraynalı ünlü şarkıcı Maks Barskih, aldığı silah eğitiminin ardından Ukrayna ordusunda yer alacak.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukraynalı ünlü şarkıcı Maks Barskih hayranlarına seslendiği yeni bir video yayınladı. Barskih, videoda Ukrayna ordusuna katılacağını belirterek, "Yarından itibaren silah eğitimi başlıyor. Kim düşünebilirdi ki? Bir ay önce elimde mikrofon vardı ama şimdi zaman değişti. Söylesenize nasıl zaferimizi kutlayacağız ' Fikriniz var mı' Yorumlara yazın" ifadelerini kullandı.

"Müziklerimi Rusya'da yasaklıyorum"

Öte yandan sanatçı 10 Mart'ta yaptığı açıklamada kendisine ait şarkıları Rusya'da yasakladığını duyurarak, "Resmi olarak duyuruyorum. Benim şarkılarımın Rusya'da herhangi bir radyoda, televizyon kanalında, filmde ya da dizide kullanılmasını yasaklıyorum. Tüm anlaşmalarımı iptal ediyorum. Ülkeme savaş açan ülkede eserlerimin çalmasını istemiyorum. Tüm Ukraynalı sanatçılara da bunu yapmalarını tavsiye ediyorum" demişti.

Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı
Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı
Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı

YORUMLAR
500
Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor Rus ordusundan Ukraynalı göstericilere sert müdahale: 4 kişi yaralandı Rus ordusundan Ukraynalı göstericilere sert müdahale: 4 kişi yaralandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
15:50 Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı!
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 16:31:00. #1.11#
SON DAKİKA: Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement