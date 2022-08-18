Ukrayna halkı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine uydu kullanım hakkı satın aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna halkı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine uydu kullanım hakkı satın aldı

18.08.2022 23:37
Ukrayna halkı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine uydu kullanım hakkı satın aldı

Ukraynalı ünlü TV sunucusu Serhiy Prytula, Ukrayna halkının bağışladığı paralar ile Serhiy Prytula Yardım Vakfı'nın Fin uydu şirketi ICEYE OY ile yaptığı anlaşma doğrultusunda yörüngede olan uydulardan biri için tam kullanım hakkı satın alındığını açıkladı.

Ukraynalı ünlü TV sunucusu Serhiy Prytula, Ukrayna halkının bağışladığı paralar ile Serhiy Prytula Yardım Vakfı'nın Fin uydu şirketi ICEYE OY ile yaptığı anlaşma doğrultusunda yörüngede olan uydulardan biri için tam kullanım hakkı satın alındığını açıkladı.

Ukrayna halkının yaptığı bağışlar ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına verilmek üzere dünya yörüngesinde bulunan ve yeryüzünü gözlemleyebilen bir uydunun kullanım hakkı satın alındı. Ukraynalı ünlü TV sunucusu Serhiy Prytula yaptığı açıklamada, Serhiy Prytula Yardım Vakfı'nın Fin uydu şirketi ICEYE OY ile yaptığı anlaşma doğrultusunda yörüngede olan uydulardan birinin tam kullanım hakkının satın alındığını aktararak, "Genç ve yaşlı insanların bir araya gelip devletleri için bir uydu satın aldıkları tarihte başka bir vaka bilmiyorum" dedi.

Söz konusu uydu ile Rus güçlerine karşı Ukrayna güçlerine avantaj sağlamak amaçlanırken, uydunun bulutların arasından yeryüzünü gözlemleyebildiği ifade edildi.

Söz konusu anlaşmayı doğrulayan uydu şirketi ICEYE OY, "Serhiy Prytula Yardım Vakfı ile imzalanan sözleşme, başlangıçta Ukrayna hükümetine ICEYE'nin halihazırda yörüngede olan uydularından biri için tam kullanım sağlayacak" ifadelerini kullanarak, "Buna ek olarak, ICEYE kendi Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Uydu Sistemi'ne erişim sağlayacak ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yüksek tekrar frekansı ile kritik konumlarda radar uydu görüntüleri almasına izin verecek" dedi.

ICEYE, uydularının geceleri yüksek çözünürlüklü görüntüler alabilen ve bulut örtüsüne rağmen yeryüzünü gösterebilen sentetik radar görüntüleme teknolojisi nedeniyle geleneksel uydulardan farklı olduğunu ifade etti.

Baykar, 3 adet Bayraktar TB2 SİHA hibe etmişti

Serhiy Prytula Yardım Vakfı'nın, söz konusu uydu kullanım hakkı için ödenen paranın geçtiğimiz haziran ayında Baykar Savunma'dan 3 adet Bayraktar TB2 SİHA alımı için toplanan yaklaşık 55 milyon dolardan sağlandığı aktarıldı. Baykar, Ukrayna halkının başlattığı "Halkın Bayraktarı" bağış kampanyasına destek vermiş ve 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Ukrayna'ya hibe etmişti. - KİEV

YORUMLAR
500
Rusya-Ukrayna sınırında bulunan mühimmat deposunda patlama Rusya-Ukrayna sınırında bulunan mühimmat deposunda patlama Zelenskiy, küresel gıda krizinin şiddetinin azaldığını söyledi Zelenskiy, küresel gıda krizinin şiddetinin azaldığını söyledi
Kaynak: İHA

Ukrayna, SİHA, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna halkı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine uydu kullanım hakkı satın aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:26 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözler: Elinize kolunuza hakim olun
23:20 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şafak Mahmutyazıcoğlu için Alaattin Çakıcı ile görüşmüş
22:55 Avusturya'da skandal hareket! Milli eldiven Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı attılar
22:49 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili gündem olacak açıklama: Türkiye yaşlanıyor
22:45 Alaattin Çakıcı, Mahmutyazıcoğlu cinayeti hakkında ilk kez konuştu: Akrabam olsa Azrail dışında kimse dokunamazdı
22:41 Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Royal Antwerp ile berabere kaldı!
22:00 İBB seçimi için AK Parti'de kulisler başladı! Ekrem İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 isim var
21:56 İmaj değişikliğine giden Burcu Özberk, yeni halini sosyal medyadan paylaştı
21:53 Sivasspor, Malmö deplasmanında 3-1 yenildi
21:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya liderini Duda ile görüştü! Ukrayna ziyaretindeki desteği için teşekkür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 23:37:41. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna halkı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine uydu kullanım hakkı satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement