Ukraynalı uzmanlar kazayı araştırmak için İran'a gitti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalı uzmanlar kazayı araştırmak için İran'a gitti - Son Dakika

Ukraynalı uzmanlar kazayı araştırmak için İran'a gitti

6 saat önce

Ukrayna Havayolları'na ait uçağın İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazelerinin alınması ve kazanın detaylarının araştırılması için oluşturulan heyet İran'a gitti.

Ukraynalı uzmanlar kazayı araştırmak için İran'a gitti, System.String[]

Ukrayna Havayolları'na ait uçağın İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazelerinin alınması ve kazanın detaylarının araştırılması için oluşturulan heyet İran'a gitti.


İran'da Tahran- Kiev seferi için havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na (MAU) ait yolcu uçağında ölen yolcuların cenazelerinin getirilmesi ve kazaya ait detayların araştırılması için Ukrayna hükümeti tarafından oluşturulan heyet, Kiev'den Tahran'a gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in talimatıyla oluşturulan ekipte sağlık personelleri, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı çalışanları, istihbarat görevlileri ve Ukrayna Devlet Acil Servisi ekibi yer alıyor. Heyetin kara kutuyu incelemesi, kazaya dair bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarması ve cenazeleri Ukrayna'ya getirmesi bekleniyor. - KİEV

Ukrayna, Tahran, Kiev, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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