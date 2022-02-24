Ukraynalı ve Rus yolcuların İstanbul havalimanlarında bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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Ukraynalı ve Rus yolcuların İstanbul havalimanlarında bekleyişi sürüyor

24.02.2022 14:07

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle bazı uçuşların iptal edilmesinin ardından Ukraynalı, Rus, Belaruslu ile Moldovalı yolcuların İstanbul'daki havalimanlarındaki bekleyişleri devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle bazı uçuşların iptal edilmesinin ardından Ukraynalı, Rus, Belaruslu ile Moldovalı yolcuların İstanbul'daki havalimanlarındaki bekleyişleri devam ediyor.

Sabah saatlerinde İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına gelen yolcular, uçuşlarının iptal edildiğini öğrendi. Ukrayna, Rusya'nın güneyi, Ukrayna sınırına yakın Rostov, Krasnador ve Perm gibi kentler ile Belarus'un başkenti Minsk ve Moldovya'nın başkenti Kişinev'e gitmek isteyen yolcular, uçuşlarının yapılamaması nedeniyle İstanbul'daki havalimanlarında beklemek zorunda kaldı.

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, kalan yolcularını otellere gönderdi. İki hava yolu şirketi, yaşanan olaylar nedeniyle yolcularına ücret iadesi ve ücretsiz değişiklik hakkı tanıdığını duyurdu.

Bazı yabancı hava yollarından bilet alan yolcular ise havalimanlarında beklemeye devam ediyor.

"Bilet değişikliği yapıp Polonya'ya gitmeye çalışıyoruz"

Ukraynalı yolculardan Ruslan Lomovytskyi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tatil için ailesiyle Sri Lanka'ya gittiklerini, oradan da İstanbul aktarmalı olarak Kiev'e ulaşmak istediklerini söyledi.

Seferlerin iptali nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kaldıklarını kaydeden Lomovytskyi, "Rusya bizim ülkemize saldırdı. Bu nedenle burada kaldık. Bilet değişikliği yapıp Polonya'ya gitmeye çalışıyoruz. Varşova'ya gidip oradan Kiev'e gitmeye çalışacağız. Varşova'dan bulabilirsek tren, otobüsle Kiev'e gideceğiz." dedi.

Lomovytskyi, akrabalarıyla yaşananları konuştuklarını anlatarak, "Durum şimdilik normal, panik yok. Sabah saatlerinde durum çok kötüydü. Savaş çok kötü. Yedi yıl Kiev'de yaşadım. Donbas yakınlarında bir kentte doğdum. Rus saldırıları nedeniyle Kiev'e taşındık. Savaş yine başladı ve Kiev'e de sıçradı." diye konuştu.

Yolculardan Yelyzaveta Lomovytska ise çok sayıda insanın başkent Kiev'i terk ettiğini belirtti.

Ülkede sabah panik havasının hakim olduğunu aktaran Lomovytska, "Sabah saat 5'te akrabalarımı aradığımda durum sakin değildi. Her şeyin sakinleşmesini, normale dönmesini istiyoruz ve umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştık"

Yabancı bir hava yolu firmasının Rus yolcularından Anna Shcherbakova, anne ve anneannesiyle Türkiye'ye turizm amacıyla geldiklerini söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlarının iptal edildiğini öğrendiğini belirten Shcherbakova, şunları kaydetti:

"Ukrayna ve Rusya hava sahası kapalı. Biz bundan dolayı burada kaldık. Uçuşumuzun iptal edilmesinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Açız, su içmek istiyoruz. Çocuklar da var yanımızda. Tatil için buraya gelmiştik annem ve anneannemle. Anneannemin ilk uluslararası uçuşu. Şimdi buradayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Rusya hükümetinin bizim için bir şeyler yapmasını umuyoruz ve böylece ülkemize dönebiliriz. Burada kalmak istemiyoruz. Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştık ancak herhangi bir bilgi alamadık. Lütfen, bizim gibi Rus turistlere evlerine dönmeleri için yardım edin."

Ukraynalı ve Rus yolcuların İstanbul havalimanlarında bekleyişi sürüyor
Ukraynalı ve Rus yolcuların İstanbul havalimanlarında bekleyişi sürüyor
Ukraynalı ve Rus yolcuların İstanbul havalimanlarında bekleyişi sürüyor

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Kaynak: AA

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