Ukraynalı vekilden skandal öneri: "Faturalarını ödeyemeyen organlarını satsın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukraynalı vekilden skandal öneri: 'Faturalarını ödeyemeyen organlarını satsın' - Son Dakika

Ukraynalı vekilden skandal öneri: "Faturalarını ödeyemeyen organlarını satsın"

6 saat önce

Ukrayna'da Yaşam İçin Muhalefet Partisi'ne mensup milletvekili, eve gelen faturaları ödeyemeyen vatandaşlara organlarını satmalarını tavsiye etti.

Ukraynalı vekilden skandal öneri:

Ukrayna'da Yaşam İçin Muhalefet Partisi'ne mensup milletvekili, eve gelen faturaları ödeyemeyen vatandaşlara organlarını satmalarını tavsiye etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Halkın Hizmetkarı Partisi'nde yaşanan skandalın bir benzeri başka partiye de sıçradı. Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nden milletvekili seçilerek Ukrayna Meclisine giren Yahudi asıllı İlya Kiva gazetecilere yaptığı açıklamada, "Faturalarını ödeyemeyen vatandaşların elit cinsi köpekleri varsa satsınlar, 1.5 yıl fatura parası çıkar. Köpeğin cinsi iyi değilse 1.5 aylık fatura giderlerini karşılarlar. İsteyen böbrek gibi organlarını da satabilir. Moldova'da organ satışı yasal hale geldi, oraya göçerek orada satabilirler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Zelenskiy'nin partisinden olan milletvekili Yevgeniy Bragar, 66 yaşındaki aylık maaşı ortalama 80 dolar olan Lübov Kolüçaya isimli kadına faturalarını ödemesi için köpeğini satması yönünde tavsiyede bulunmuştu. Bunun üzerine vekilin sözleri sosyal medyada tepkilere neden olunca vekil, özür dilemek zorunda kalmıştı.

(İHA)

Milletvekili, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:40 Kaynak: İHA
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