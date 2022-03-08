UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI - Son Dakika
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UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI

08.03.2022 10:58

RUSYA'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Velantina Lisovaya (65), 3 Türk üniversite öğrencisini 5 gün boyunca evindeki sığınakta ağırladı.

RUSYA'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Velantina Lisovaya (65), 3 Türk üniversite öğrencisini 5 gün boyunca evindeki sığınakta ağırladı. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ile Türkiye'ye getirilen öğrencilerden Ahmet Çilekli, "Bizim karnımızı doyurmadan yemek yemediler. Olan ekmeklerini, makarnalarını her şeylerini bizimle paylaştılar" dedi.

Kiev Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Çilekli, Rusya'nın saldırılarına başladığı ilk günlerde, kendi evlerinde sığınak bulunmadığı için Ukraynalı arkadaşlarının anneannesinin evine gitti. Velantina Lisovaya, Çilekli ile kendisi gibi öğrenci olan 2 arkadaşını evindeki sığınakta ağırladı. Lisovaya, torunu ve diğer yakınlarıyla birlikte, yemeklerini, 5 gün boyunca Türk öğrencilerle paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu ile tahliye edilen Türk öğrenciler, kendilerine yardım eden Velantina Lisovaya ve yakınlarını da Türkiye'ye getirmek istedi. Kızı polis olan, oğlu da orduya katılıp Ruslara karşı savaşan Lisovaya, onları yalnız bırakamayacağını ifade ederek, Ahmet Çilekli ve iki arkadaşının teklifini kabul etmedi.

Türkiye'ye dönen Ahmet Çilekli, Velantina Lisovaya'nın 5 gün boyunca yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, "Savaşın ikinci günü Ukraynalı arkadaşımızın evine gittik. Orada bizi Velantina Lisovaya karşıladı ve evlerinin sığınağına götürdü. Sığınakta günlerce bizimle ekmeklerini paylaştılar. Bizim karnımızı doyurmadan yemek yemediler. Olan ekmeklerini, makarnalarını her şeylerini bizimle paylaştılar. Yataklarını bizimle paylaştılar. Koridorlarda uyudu, yeri geldi birlikte uyuduk. Çocuklarla, kadınlarla beraber yaşadık. Köyleri kendi halkı silahlanarak savunmaya çalıştı orada. Buraya gelirken Velantina Lisovaya'yı Türkiye'ye, İstanbul'a davet ettik. Gelmelerini istedik. Fakat kendisi oğlu orada Ruslarla sürekli çatışma halinde olduğu için ve kendi ülkesini hem de çocuklarını bırakmak istemedi, bizimle gelmek istemedi. Çok etkilenmiştik, ona veda ederken o da biz de göz yaşlarımızı tutamadık. Biz güvendeyiz. Umarım onlar da en yakın sürede güvenli ortamda olurlar. Savaş biter umarım. Onlar için de güzel, huzurlu bir süreç devam eder. Umarım tekrarı yaşanmaz" diye konuştu.

UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI
UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI
UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI
UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI
UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI
UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI
UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI
UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI
UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI
UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI
UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI

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Üniversite, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: UKRAYNALI VELANTİNA, TÜRK ÖĞRENCİLERİ 5 GÜN SIĞINAĞINDA AĞIRLADI - Son Dakika
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