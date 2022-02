Son dakika haberleri: SPOR Ukraynalı voleybolcu Olesia Rykhliuk Savaş, diplomatik yollarla çözülmeli - Son Dakika

SPOR Ukraynalı voleybolcu Olesia Rykhliuk Savaş, diplomatik yollarla çözülmeli

Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY,(DHA)- MİSLİ.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru'nun Ukraynalı oyuncusu Olesia Rykhliuk, "Şu an ülkemde hiç kimse güvende değil. Ailem de şu an Kiev'de yaşıyor. Kendi oturdukları binada sığınak oluşturmuşlar. 'No war' (Savaşa Hayır) yazılı bant ile maça çıkmamın sebebi ise, 21'inci yüzyılda hiçbir savaşın olmaması gerektiğini ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini savunuyorum? dedi.

Daha önce Galatasaray'da forma giyen Kuzeyboru'nun başarılı oyuncularından Olesia Rykhliuk, Rusya'nın ülkesi Ukrayna'ya yönelik düzenlediği askeri harekata tepki gösterdi.

ÜLKEMDE HİÇ KİMSE GÜVENDE DEĞİL

Rykhliuk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Şu an ülkemde hiç kimse güvende değil. Ailem de şu an Kiev'de yaşıyor. Kendi oturdukları binada sığınak oluşturmuşlar. Ukrayna halkından ve askerlerinden çok gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Zelenski'ye dünyada sadece söz ve kelimelerle değil, gerçekten aksiyon olarak destek olan herkese çok teşekkür ederim. 'No war' (Savaşa hayır) yazılı bantla maça çıkmamın sebebi ise, 21'inci yüzyılda hiçbir savaşın böyle sıcak bir savaş içerisinde olmaması gerektiğini ve diplomatik yollara çözülmesi gerektiğini savunuyorum. Kuzeyboru Kulübü de Eczacıbaşı Dynavit maçında 150 bin TL ile tüm gelirlerini Ukrayna'ya bağışladı. Bu olay tüm kulüplere örnek oldu.

TÜRK VATANDAŞLARINDAN BİRÇOK DESTEK MESAJI ALDIM

Türk vatandaşlarından da destek mesajları aldığını vurgulayan Rykhliuk, Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Türk vatandaşlarından birçok destek mesajları aldım. Mesajlar gerçekten beni mutlu etti. Tüm Ukrayna ve orduda savaşanlara da çok büyük bir güç veriyor. Ailemle sürekli konuşuyorum. Geceleri ailemden sadece bir kişi uyanık kalıp, sürekli nöbetleşe bekliyorlar. Saldırılar olduğunda sığınaklara giriyorlar. Özellikle son saldırılar evimize yakın noktalarda olmuş. Telefonla konuşurken duydum. Rus ordusu şu anda sivillere de saldırdığı için sadece ailem değil, herkes çok korkmuş durumda" diye konuştu. (DHA)