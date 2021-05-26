Ukraynalı Yana'yı arayan ekip, dağın her metrekaresini tarıyor - Son Dakika

ANTALYA'ya tatile gelen, annesine Geyiksivrisi Dağı'nın zirvesinde olduğuna dair mesaj attıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Ukraynalı Yana Kryvosheia'yı (42) arama çalışmaları 14'üncü gününde de sürdü. Dağın eteğinde arama yapan ekipler, zirveye kadar her metrekareyi tarayacak.

Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya gelen Yana Kryvosheia, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapmaya gitti. Ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkan Yana Kryvosheia, cep telefonuyla aradığı annesine ulaşamayınca mesaj gönderdi. Zirvede bulunduğunu ve manzaranın çok güzel olduğunu söyleyen Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı.

10 Mayıs'ta ülkesine dönmesi beklenen Yana Kryvosheia'nın ailesinin ihbarı üzerine, arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmaları, Kryvosheia'nın cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede yoğunlaştırıldı. Dün gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdüren ekipler, sonuca ulaşamadı.

Arama çalışmaları 14'üncü günde de sürdü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Geyiksivrisi Dağı eteğinde arama çalışması başlatıldı. Dron ile arama yapan ekipler, zirveye kadar her metrekareyi tarayacak.