UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR AKVARYUMDA - Son Dakika
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UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR AKVARYUMDA

26.05.2022 14:14

MURATPAŞA Belediyesi, Ukrayna'daki savaş ortamı nedeniyle yetimhanelerden Antalya'ya getirilen 1000'e yakın çocuk için kentteki alternatif turizm merkezlerine yönelik gezi programları düzenliyor.

MURATPAŞA Belediyesi, Ukrayna'daki savaş ortamı nedeniyle yetimhanelerden Antalya'ya getirilen 1000'e yakın çocuk için kentteki alternatif turizm merkezlerine yönelik gezi programları düzenliyor. Ukraynalı çocuklar, yaşadıkları travmayı atlatmaları için düzenlenen programda Antalya Akvaryum'u gezdi.

Ukrayna'da başlayan savaş sonrası yetimhanelerde kalan 1000'e yakın çocuk, yaklaşık 1 ay önce Antalya'ya getirildi. Kentte çeşitli otellerde öğretmenleriyle birlikte konaklayan çocuklar için Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Akvaryum işbirliğiyle, çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları ve eğlenceli vakit geçirebilmeleri amacıyla akvaryuma gezi programı düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Volkan Korkmaz, Ukrayna'da savaş başladığından itibaren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın konuyla yakından ilgilendiğini belirterek, 'Şehrimize gelen çocuklarla ilgili çalışmalar yapılması öngörülmüştü. Bu kapsamda konsolosluk ve Ukrayna dernekleriyle yakın temas halindeyiz, onlardan gelen taleplere göre de elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda da 1000'e yakın çocuk Ukrayna'dan bölgemize geldi. Bu kapsamda hem çocuklara dokunmak hem de buradaki kalışlarını ilginç hale getirmeyi istedik. Bu çocuklar büyüdüğünde birer turizm elçisi de olacaklar. Burada hoş intibalar yaşamaları ve travmanın yüklerini gidermek adına haftalık gruplar halinde gezi programları düzenliyoruz. İlk etapta Teneffüs Park ve Antalya Akvaryum'a getirdik" diye konuştu.

Side bölgesinde bir otelde konaklayan İvanna Prilous adlı öğrenci, yaklaşık 1 ay önce savaş bölgesinden getirildiklerini belirterek, Antalya'da kendileri için İngilizceden sportif derslere oldukça fazla organizasyon yapıldığını, gönüllülerin destek verdiğini anlattı.

Savaşla ilgili ilk başta yaşananlara inanamadıklarını anlatan Prilous, "Roketler uçmaya başladı üzerimizden, herkes korku, dehşete kapıldı. Sonrasında duruma alışmaya başladık. 'Eşyalarınızı hazır tutun, birkaç gün içinde buradan sizi başka bir bölgeye almak durumunda kalabiliriz, boşaltılacak bölge' diye bir haber geldi. Dolayısıyla hazırlandık ve Türkiye'ye gidileceği bilgisi geldi. Ben de kabul ettim ve bu şekilde buraya geldik. Savaşın bir an önce sona ermesi dileğimiz. Evimize dönmeyi, dostlarımıza, okulumuza, arkadaşlarımızın yanına dönmeyi çok arzuluyoruz. Dileğimiz böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmaması" dedi. (DHA)

UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR AKVARYUMDA
UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR AKVARYUMDA
UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR AKVARYUMDA
UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR AKVARYUMDA
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Rusya-Ukrayna savaşında 238 çocuk hayatını kaybetti Rusya-Ukrayna savaşında 238 çocuk hayatını kaybetti ÇAKMAKLA OYNAYAN ÇOCUK, EVİ YAKTI ÇAKMAKLA OYNAYAN ÇOCUK, EVİ YAKTI
Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

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