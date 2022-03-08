Ukraynalı yetkili: "Bugün Harkiv'de Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı yetkili: "Bugün Harkiv'de Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti"

08.03.2022 21:13
Ukraynalı yetkili: "Bugün Harkiv'de Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti"

Ukrayna'nın Harkiv İl Polis Müdürlüğü Soruşturma Departmanı Müdürü Sergey Bolvinov, "Bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Harkiv İl Polis Müdürlüğü Soruşturma Departmanı Müdürü Sergey Bolvinov, "Bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Bolvinov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Harkiv şehri ve çevresinde son 24 saatte 27 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bolvinov, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Harkiv ve çevresinde 5'i çocuk 170 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında Son dakika haber | Ukrayna'nın Harkiv kenti İl Polis Müdürlüğü yetkilisi Sergey Bolvinov: 'Bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırılarında 27 sivil hayatını kaybetti.' Son dakika haber | Ukrayna'nın Harkiv kenti İl Polis Müdürlüğü yetkilisi Sergey Bolvinov: 'Bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırılarında 27 sivil hayatını kaybetti.' Rusya, Harkiv'de radyoaktif provokasyon planlandığını iddia etti Rusya, Harkiv'de radyoaktif provokasyon planlandığını iddia etti

Ukrayna, Harkiv, Polis, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalı yetkili: 'Bugün Harkiv'de Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti' - Son Dakika


Son Dakika
20:51 ABD ve İngiltere'nin petrol ambargosu Rusya'yı ne kadar etkileyecek?
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
20:01 Rusya'ya bir ambargo da İngiltere'den geldi: 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı durduruldu
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
19:55 Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Barcelona maçına gidecek mi?
19:35 ABD'den Rusya'ya ağır yaptırım: Hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz
19:24 Tarihi karara bir tepki de eski hakem Deniz Çoban'dan geldi: Rezil olduk
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 21:20:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ukraynalı yetkili: "Bugün Harkiv'de Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement