Ukraynalı yetkilinin askeri malzeme satışı için anlaştığı kişilerce dolandırıldığı iddiası - Son Dakika

Ankara'da askeri malzeme satışı için anlaştıkları Ukraynalı yetkiliyi dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.A, B.A, N.A, H.K.H. ve M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara adliyesine getirildi.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, hakimlik sorgusunun ardından, yurt dışına çıkış yasağı ve kolluğa imza verme zorunluluğu adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen M.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Volodymyr Krakovetskyi, Ukrayna İçişleri Bakanlığında İletişim Başkanı olarak görev yaptığını, Ukrayna adına Türkiye'de savunma anlaşmaları yapmaya yetkili olduğunu bildirmişti.

Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu savunma ve insani yardım malzemelerinin temini için görevlendirildiğini aktaran Krakovetskyi, Türkiye'de bazı kişilerle temas kurduğunu, askeri malzemelerin satın alınmasıyla ilgili anlaşmanın ardından kendisine verilen banka hesabına farklı zamanlarda 4 milyon 607 bin 572 dolar yatırdığını öne sürmüştü.

Askeri malzemenin teslim edilmediğini öne süren Krakovetskyi'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı.