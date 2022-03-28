Son dakika haberleri: Ukraynalılar, bombardıman tehlikesine rağmen Kiev'de yaraları sarmaya çalışıyor - Son Dakika

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Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırıları tehlikesinin sürmesine rağmen halk yıkılan evlerini düzeltmeye ve eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Kiev sakini Pavel (69), kentin Vinogdar semtinde 18 Mart'ta Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısı sonucu yıkılan evinde hasar görmeyen eşyalarını toplamaya çalışıyor.

Evde televizyon izlediği sırada apartmanın önüne füze düştüğünü aktaran Pavel, "O gün yeni haberleri izlemek için televizyon açmıştım, programları izliyordum. Tam o anda düştü (füze), karanlık oldu. Soğuk bir havaydı. Karşımda kardeşim yatakta yatıyordu. Ona hayatta kalıp kalmadığını sordum, o hafif yaralanmıştı." şeklinde konuştu.

Pavel, evinin yaşanmaz hale geldiğini ancak sağlam eşyaları toplamak için döndüğünü söyledi.

Füze saldırısı sonucu hasar gören yapıların tadilatını yapıyorlar

Zarar gören bir kreşi tamir ettiklerini belirten Vitaliy Laskajovski ise burada gönüllü olarak çalıştıklarını anlattı.

Saldırı nedeniyle kreşin cam, pencere, kapı, çatı ve diğer bölümlerinin ciddi hasar gördüğü bilgisini paylaşan Laskajovski, "Kendi inşaat ekibimle beraber bu hasarları düzeltmeye çalışıyoruz. Tadilat yaptık. Çatıyı tamir ettik. Biz bunu Kiev'in her yerinde (bombalanan yerler için) yapıyoruz." diye konuştu.

Laskajovski, inşaat malzemelerini de kendi imkanlarıyla aldıklarını belirterek, "İnsanlara kendi imkanlarımızla elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kiev'in çeşitli semtlerinde birçok insanın, hava saldırıları sonucu yıkılan veya hasar gören apartman dairelerine gelip eşyalarını almaya çalıştıkları görülüyor.