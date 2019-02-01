Son Dakika Haberleri: Ukraynalılar Çıldırdı... Zenit'e Nasıl Gidersin Vatan Hainisin

Ukraynalılar Çıldırdı... Zenit'e Nasıl Gidersin Vatan Hainisin

54 dakika önce

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Rus ekibi Zenit, Ukrayna Ligi'nde bulunan Shaktar Donetsk'te 10 yıldır forma giyen takımın kaptanı Yaroslav Rakytskyi'yi 7 buçuk milyon Dolar karşılığında Ukrayna ekibinden transfer etti.

Ukraynalılar Çıldırdı... Zenit'e Nasıl Gidersin Vatan Hainisin, System.String[]
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Rus ekibi Zenit, Ukrayna Ligi'nde bulunan Shaktar Donetsk'te 10 yıldır forma giyen takımın kaptanı Yaroslav Rakytskyi'yi 7 buçuk milyon Dolar karşılığında Ukrayna ekibinden transfer etti.

3 gün önce açıklanan transferin ardından futbolcu tereddüt etmeden Zenit'in teklifini kabul ettiğini söyledi.

TRANSFER OLDU DİYE "HAİN" İLAN EDİLDİ

Yapılan imza töreninde Zenit formasıyla gazetecilere poz veren Ukraynalı futbolcunun Zenit'in teklifini kabul etmesine Ukraynalı bazı futbolcular ve taraftarlar tepki göstererek futbolcuyu hain ilan etti.

MİLLİ TAKIM ARKADAŞI: "TOPRAĞINA SAYGI GÖSTER"

Sosyal medyada Ukraynalılar tarafından büyük tepki çeken futbolcuya bir tepkide milli takımda beraber oynadığı Artem Fedetskiy'den geldi. Ukrayna ligi ekiplerinden olan Karpaty Lviv forması giyen 33 yaşındaki stoper Fedetskiy arkadaşının transferi hakkında, "İnsanların topraklarına saygı göstermesi gerekir" diyerek transferi kabul edilemez olarak değerlendirdi.

SHEVCHENKO'YA "TAKIMA ALMA" ÇAĞRISI

Bazı taraftarlar Ukrayna Milli Takım Teknik Direktörü Andrey Shevchenko'nun futbolcu Yaroslav Rakytskyi'yi kadroya almaması konusunda görüş belirtti.

Rusya tarafında ise 7'den 77'ye tüm herkes transfere sevinirken Zenit'in ezeli rakipleri CSKA Moskova, Lokomotif Moskova ve Spartak Moskova gibi takımların taraftarları bile futbolcuya transferinden dolayı tebrik mesajları gönderdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 

Fenerbahçe, Ukrayna, Zenit, Güncel
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