Ukraynalılar Energodar girişinde Rus ordusuna karşı barikat kurdu - Son Dakika

Ukraynalı siviller, Energodar şehrinin girişinde Rus ordusunu engellemek için barikat kurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi 5'inci gününde devam ederken, sivil halk şehirlerini Rus ordusundan korumak için canla başla mücadele ediyor. Energodar şehrinde Ukraynalı bir grup sivil, kent girişinde Rus ordusunun engellemek için barikat kurdu. Barikattaki sivillerden biri ise, "Arkadaşlar sizi çekiyorum. Köprünün önünde durdu kaldılar. Silah getirin" dedi. - KİEV