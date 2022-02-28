Ukraynalılar Energodar girişinde Rus ordusuna karşı barikat kurdu - Son Dakika
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Ukraynalılar Energodar girişinde Rus ordusuna karşı barikat kurdu

28.02.2022 17:20
Ukraynalılar Energodar girişinde Rus ordusuna karşı barikat kurdu

Ukraynalı siviller, Energodar şehrinin girişinde Rus ordusunu engellemek için barikat kurdu.

Ukraynalı siviller, Energodar şehrinin girişinde Rus ordusunu engellemek için barikat kurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi 5'inci gününde devam ederken, sivil halk şehirlerini Rus ordusundan korumak için canla başla mücadele ediyor. Energodar şehrinde Ukraynalı bir grup sivil, kent girişinde Rus ordusunun engellemek için barikat kurdu. Barikattaki sivillerden biri ise, "Arkadaşlar sizi çekiyorum. Köprünün önünde durdu kaldılar. Silah getirin" dedi. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalılar Energodar girişinde Rus ordusuna karşı barikat kurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalılar Energodar girişinde Rus ordusuna karşı barikat kurdu - Son Dakika
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