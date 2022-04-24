Ukraynalılar Fener Rum Patrikhanesi'nde barış için dua etti - Son Dakika
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Ukraynalılar Fener Rum Patrikhanesi'nde barış için dua etti

24.04.2022 14:39
Ukraynalılar Fener Rum Patrikhanesi'nde barış için dua etti

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından Paskalya'yı kutlamak için Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayine katılan Ukraynalılar, ülkeleri ve tüm dünya için barış diledi.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından Paskalya'yı kutlamak için Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayine katılan Ukraynalılar, ülkeleri ve tüm dünya için barış diledi.

Ukraynalılar, bayram etkinlikleri kapsamında Aya Yorgi Kilisesi'nde yapılan ayinde barış için dua etti.

Ayine katılan Liyna Sola, Kocaeli'nde dernekleri olduğunu, belediyenin düzenlediği organizasyonla bugünkü bayram etkinliklerine katıldıklarını söyledi.

Yanlarında Ukrayna bayrağını da getirdiğini dile getiren Sola, "Bugün çok büyük bir bayramı kutluyoruz. Bu zor dönemde hep birlikte dua etmek istedik. İlk dileğimiz barış için oldu. Hep birlikte bunu kutlamak, bu duayı yapmak çok güzel. Birlik ve dayanışma içerisinde olduğumuzu gördüğümüz için çok mutluyuz." dedi.

Ukraynalı Anna Babich, ülkesi ve tüm dünya için barış dileğinde bulunduğunu belirtti.

Babich, ayine katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugünün en iyi taraflarından biri de Ukrayna ve tüm dünya için barış temennisinde bulunarak dua etmemiz oldu. Bayraklarımızın rengi olan mavi ve sarı bir araya geldi. Savaş sırasında Ukrayna'da değildim ama ailem Kiev'de. Savaşın ortasındalar. Gelecek ay onları ziyaret etmeyi planlıyorum." diye konuştu.

"Tanıdığımız bir Türk ailenin yanında kalıyoruz"

Ocak ayından itibaren Türkiye'de kaldığını anlatan Yuliyo Yukhimik ise Paskalya'ya özel kek hazırladığını, mavi-beyaz kurdelelerle süsleyip kiliseye geldiğini söyledi.

Ukrayna'ya dönmek istediğini kaydeden Yukhimik, "Savaş maalesef devam ediyor. Dört aydır buradayım. Erkek arkadaşım da yanımda. Tanıdığımız bir Türk ailenin yanında kalıyoruz. Havalimanı kapalıydı gidemedim o yüzden şimdilik buradayım, sadece bekliyorum fakat tüm ailem Ukrayna'da." diye konuştu.

Ukraynalılar Fener Rum Patrikhanesi'nde barış için dua etti
Ukraynalılar Fener Rum Patrikhanesi'nde barış için dua etti
Ukraynalılar Fener Rum Patrikhanesi'nde barış için dua etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalılar Fener Rum Patrikhanesi'nde barış için dua etti - Son Dakika


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