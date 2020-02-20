Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu virüslüleri getirmeyin-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu virüslüleri getirmeyin-2 - Son Dakika

Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu virüslüleri getirmeyin-2

7 saat önce

Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu Virüslüleri getirmeyin-2.

Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu Virüslüleri getirmeyin-2

Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu virüslüleri getirmeyin-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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