Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu virüslüleri getirmeyin-2 - Son Dakika

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Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu virüslüleri getirmeyin-2
7 saat önce
Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu Virüslüleri getirmeyin-2.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu Virüslüleri getirmeyin-2
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