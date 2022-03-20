Ukraynalılar, Herson'da Rus askerlerine geri adım attırdı - Son Dakika
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Ukraynalılar, Herson'da Rus askerlerine geri adım attırdı

20.03.2022 21:45
Ukraynalılar, Herson'da Rus askerlerine geri adım attırdı

Rusya'nın işgali altındaki Herson kentinde yaşayan Ukraynalılar, Rus askeri aracının geçişini engelleyerek, Rus askerlerine geri adım attırdı.

Rusya'nın işgali altındaki Herson kentinde yaşayan Ukraynalılar, Rus askeri aracının geçişini engelleyerek, Rus askerlerine geri adım attırdı.

Rusya'nın kontrolüne geçen Ukrayna'nın Herson kentinde siviller sokağa çıkarak Rus ordusunu protesto etti. Herson halkı, ellerinde Ukrayna bayraklarıyla sık sık Rusya karşıtı slogan atarken, bir grup sivil ise, Rus askeri aracının önüne geçerek aracın geçişini engelledi. Sivillerin geri adım atmaması üzerine askeri araç geri geri giderek, protestoların olduğu noktadan uzaklaştı. - HERSON

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Ukrayna, Herson, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalılar, Herson'da Rus askerlerine geri adım attırdı - Son Dakika


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