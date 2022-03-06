Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti - Son Dakika
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Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti

06.03.2022 20:32
Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı çıkan yüzlerce Ukraynalı, Herson'da Rus ordusunu protesto etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı çıkan yüzlerce Ukraynalı, Herson'da Rus ordusunu protesto etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 11. gününde birçok kentte halk, Rus ordusunu protesto etmeye devam ediyor. Ukraynalılar, Herson'a bağlı Nova Kakhovka ve Geniçeks'te sokağa inerek Rus ordusunu protesto etti. Rus ordusu ise protestolar sırasında sivillerin üzerine ateş açtı. Gösterilerde sivillerin yaralandığı bildirildi. - MOSKOVA

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Protesto, Ukrayna, Herson, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti - Son Dakika


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