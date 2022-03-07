Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti - Son Dakika
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Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti

07.03.2022 03:13

- Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı çıkan yüzlerce Ukraynalı, Herson'da Rus ordusunu protesto etti.

- Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti

HARKOV - Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı çıkan yüzlerce Ukraynalı, Herson'da Rus ordusunu protesto etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 11. gününde birçok kentte halk, Rus ordusunu protesto etmeye devam ediyor. Ukraynalılar, Herson'a bağlı Nova Kakhovka ve Geniçeks'te sokağa inerek Rus ordusunu protesto etti. Rus ordusu ise protestolar sırasında sivillerin üzerine ateş açtı. Gösterilerde sivillerin yaralandığı bildirildi.

Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti
Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti
Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti

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Ukrayna sokaklarında Rusya'ya karşı protestolar devam ediyor Ukrayna sokaklarında Rusya'ya karşı protestolar devam ediyor Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti

Protesto, Ukrayna, Herson, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti - Son Dakika


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