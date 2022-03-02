Ukraynalılar için başlatılan yardım kampanyasına İzmir'den destek - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğince başlatılan yardım kampanyası kapsamında İzmir'de yaşayan Ukraynalılar da çalışma yürütüyor.

İzmir Ukraynalılar Derneği'nin Alsancak semtindeki merkezinde, Ukrayna'daki kentlere gönderilmek üzere toplanan hijyenik malzeme, çorap, iç giyim, bebek bezi, bebek maması, kuru gıda, konserve ve ilaçlar paketleniyor.

Dernek Başkanı Olena Özbek, AA muhabirine, İzmir'de yaşayan yaklaşık 1500 Ukraynalının bir araya geldiğini, gece gündüz demeden yardım toplamak ve ülkelerine ulaştırmak için çalıştığını söyledi.

Rusya'nın saldırısının devam ettiğini, her geçen gün sivil ölümlerinin arttığını anlatan Özbek, Ukrayna halkının sonuna kadar direneceğini ve bunu dünyanın desteklediğini belirtti.

Ülkesindeki insanların insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyduğunu anlatan Özbek, şöyle konuştu:

"Hijyenik malzemeler, çorap, iç giyim, bebek bezi, bebek maması, kuru gıda, konserve ve ilaç gibi malzemelere ihtiyacımız var. Bu yardımların toplanmasına Türk vatandaşları da destek oluyor. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Hiç kayıtsız kalmadılar. Yardım toplamada büyük şirketler bizi arayarak 'nasıl yardımcı olabiliriz' diyor. İzmir depremi sonrasında da biz Türk halkına destek olduk. Umarın en kısa zamanda oraya yardımlarımız ulaşır."

İstenen ilaçları bekletmeden gönderdiklerini, ihtiyaç malzemelerini ise minibüslerde topladıklarını aktaran Özbek, yardımların dernek aracılığıyla yapılabileceğini aktardı.

Dernekte yardım malzemelerini paketleyen Marçenko Ludmila da anne ve babasına 3 gündür ulaşamadığını, onlar için çok endişelendiğini belirterek, Türk halkının yanlarında olmasının kendilerini teselli ettiğini söyledi.