Ukraynalılar kaçırılan belediye başkanının serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
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Ukraynalılar kaçırılan belediye başkanının serbest bırakılmasını istedi

12.03.2022 16:35
Ukraynalılar kaçırılan belediye başkanının serbest bırakılmasını istedi

Ukrayna'nın Melitopol şehri sakinleri, dün Rus güçleri tarafından kaçırılan Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Ukrayna'nın Melitopol şehri sakinleri, dün Rus güçleri tarafından kaçırılan Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Rus birliklerinin kontrolüne geçen Melitopol'de bugün yüzlerce kişi, şehrin idari binasının önünde toplandı.

Ukrayna bayraklarıyla gösteriye katılan kent sakinleri, 10 Rus askeri tarafından kaçırılan Fedorov'un bırakılmasını talep etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise göstericilerin, "Belediye Başkanına özgürlük" ve "Fedorov'u geri verin" sloganları attığı ve Rus askerlerine "Evlerinize dönün" çağrısı yaptığı görüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de video mesajında, bugün Melitopol'deki gösteriye 2 binden fazla kişinin katıldığının altını çizerek, "Bu çok önemli. Bu direniş ve tutumları için Melitopol vatandaşlarına minnettarım. İşgalciler, bizim topraklarımızda yabancı olduklarını ve asla kabul edilmeyeceklerini görmeliler." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, dünya liderlerini Melitopol Belediye Başkanının Rus işgalcilerin elinden kurtarılmasına yardım etmeye çağırdı.

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Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalılar kaçırılan belediye başkanının serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika


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