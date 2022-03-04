Ukraynalılar Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Ukraynalılar Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu

04.03.2022 17:02

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar nedeniyle Ukrayna'dan ayrılanların Ukrayna-Polonya sınırında yer alan Hrebenne Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk, günün her saatinde devam ediyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar nedeniyle Ukrayna'dan ayrılanların Ukrayna- Polonya sınırında yer alan Hrebenne Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk, günün her saatinde devam ediyor.

Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kenti yakınındaki Hrebenne Sınır Kapısı, "ülkenin Polonya'ya açılan en önemli kapılarından biri" olarak biliniyor. Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılarak Polonya'ya ya da diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyenler, bu sınır kapısını kullanıyor.

Sınır kapısında sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Ukrayna vatandaşları ve bu ülkede yaşayan yabancılar, savaşın siviller üzerinde bıraktığı etkiyi gözler önüne seriyor.

Kapıda bekleyenler, yakılan ateşin başında toplanarak soğuk havada az da olsa ısınmaya çalışıyor.

Ukrayna'dan gelen ve araçları olmayanlar ise geceleri yardım kuruluşlarının çadırlarında sabahı bekliyor.

Öte yandan sabahın erken saatlerinde bile sınırdan geçenler oluyor.

Yardım kuruluşları sınıra çadır ve karavan kurdu

Sabahın ilk ışıklarıyla sınır kapısındaki yoğunluk daha da artıyor. Ukrayna'dan ayrılanların çoğunluğu otobüslerle sınıra geliyor.

Çok sayıda yardım kuruluşu da sınıra kurdukları çadır ve karavanlarla Ukrayna'dan gelenlere yardımcı olmaya çalışıyor. Bu yardım kuruluşlarındaki birçok gönüllü, sivillere yardım etmek için görev alıyor.

Gönüllülerden Karolina Truskauskas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan Polonya sınırına geçenlere yardım ettiklerini vurgulayarak, bu kişilere çay ikram ettiklerini, onlara Polonya ve Avrupa'nın diğer bölgelerine ulaşım imkanı sağladıklarını söyledi.

Ukraynalılar Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu
Ukraynalılar Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu
Ukraynalılar Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalılar Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika


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