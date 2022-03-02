Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor - Son Dakika
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Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor

02.03.2022 15:41
Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor

Rusya'nın devam eden Ukrayna saldırılarında Romanya sınırında araç kuyrukları oluşurken, araçları olmayan Ukraynalılar sınırı yürüyerek geçmeye çalışıyor.

Rusya'nın devam eden Ukrayna saldırılarında Romanya sınırında araç kuyrukları oluşurken, araçları olmayan Ukraynalılar sınırı yürüyerek geçmeye çalışıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 7. gününde devam ederken, ülkeden kaçışlar da hız kazandı. Çatışmaların şiddetlendiği şehirlerden sınır bölgelerine gelen siviller, bu noktalardan ülkeden çıkmaya çalışıyor. Ülkenin Romanya sınırında da binlerce araç sınırı geçmek için bekleyişini sürdürüyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları şartları daha da zorlaştırırken, aracı olmayan siviller sınır bölgesine yürüyerek gelmek zorunda kalıyor. Kucaklarında küçük

çocuklarıyla kilometrelerce yürüyen siviller, sınırı da yürüyerek geçmeye çalışıyor. Zaman zaman annelerinin kucağında giden, zaman zaman da yürümek zorunda kalan çocuklar evlerinden yanlarına alabildikleri bebeklerine sıkı

sıkı sarılarak sınıra ulaşmaya çalışıyor.

Ukrayna'da öğrenci olan bir kişi, Harkov kentinden Romanya sınırına geçerek Almanya'ya ulaşmaya çalıştığını dile getirerek, "Savaş istemiyoruz. Dünyada savaş olmasın istiyoruz. Ukrayna için dua ediyoruz. Annem Harkov'da. Harkov'un merkezi dün bombalandı. Dua ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇERNİVTSİ

Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor
Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor
Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor
Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor
Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor
Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor
Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor
Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor
Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor
Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor

YORUMLAR
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Ukrayna, Romanya, Tragger, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor - Son Dakika


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