Ukraynalılar, Rus askerlerini tuzağa çekip zırhlı araçlarını imha etti - Son Dakika
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Ukraynalılar, Rus askerlerini tuzağa çekip zırhlı araçlarını imha etti

04.03.2022 02:28
Ukraynalılar, Rus askerlerini tuzağa çekip zırhlı araçlarını imha etti

Ukrayna'da gerilla savaşına başlayan askerler ve sivil kuvvetler, tuzağa düşürdükleri Rus birliklerini ve zırhlı araçlarını imha etti.

Ukrayna'da gerilla savaşına başlayan askerler ve sivil kuvvetler, tuzağa düşürdükleri Rus birliklerini ve zırhlı araçlarını imha etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, sivil halk direnmeyi sürdüyor. Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri yıkmak ta dahil birçok yöntem uygulayan Ukraynalılar, bu kez gerilla savaşına başvurdu. Ukrayna'nın Poltava kentinin kırsal bölgesinde Ukraynalılar, Rus birliklerinin bulunduğu noktaya özel araçla gitti. Rusları kışkırtarak peşine takan grup kaçarken, yol kenarında saldırı anını bekleyen diğer bir grup ise güdümlü tanksavar füze ile Rus askerlerine ait zırhlı aracı imha etti. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalılar, Rus askerlerini tuzağa çekip zırhlı araçlarını imha etti - Son Dakika


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