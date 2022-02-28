Ukraynalılar, Rus işgaline karşı bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdi - Son Dakika
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Ukraynalılar, Rus işgaline karşı bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdi

28.02.2022 09:26
Ukraynalılar, Rus işgaline karşı bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdi

Ukrayna'da bir bira fabrikası, sahibi ve çalışanları, Ruslara karşı direnişe destek olmak için bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevrildi.

Ukrayna'da bir bira fabrikası, sahibi ve çalışanları, Ruslara karşı direnişe destek olmak için bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevrildi.

Rusya'nın saldırısına karşı Ukraynalılar büyük bir direniş örneği göstermeye devam ederken, Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından halka molotof kokteyl ile Ruslara karşı gelme çağrıları yapıldı. Sivil halkın molotof kokteyleriyle Ruslara karşı direniş göstermesinden sonra Lviv kentindeki bir bira fabrikasının sahibi, fabrikanın üretimini biradan molotof kokteyline çevirdi. Bira fabrikasının sahibi Yuriy Zastavny, 2014'teki Rusya yanlısı halk ayaklanmasında da benzer şeyleri yaptıklarını kaydetti, Zastavny, "Bunu yapıyoruz çünkü birileri yapmak zorunda. Yeteneklerimiz var. 2014'te bir sokak devrimini yaşadık. O zaman da molotof kokteyli yapıp kullanıyorduk" ifadelerini kullandı. Bira fabrikasını molotof kokteyli fabrikasına çevirme fikrinin nereden geldiği sorusunu yanıtlayan Zastavny, "Bu fikir 2014'teki devrim gösterilerinde yer alan çalışanlarımdan biri tarafından teklif edildi" dedi. - KİEV

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İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalılar, Rus işgaline karşı bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalılar, Rus işgaline karşı bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdi - Son Dakika
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