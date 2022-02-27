Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti - Son Dakika
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Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

27.02.2022 14:16

Irak'ın Erbil kentinde yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın ülkelerine saldırısına karşı gösteri düzenledi.

Irak'ın Erbil kentinde yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın ülkelerine saldırısına karşı gösteri düzenledi.

Kentteki Birleşmiş Milletler ofisi önünde bir araya gelen Ukraynalılar NATO, Avrupa Birliği ve uluslararası kamuoyuna savaş karşıtı çağrılarda bulundu.

Göstericiler ellerinde taşıdıkları Ukrayna bayrakları, pankartlar ve dövizlerle Rusya'yı protesto ederken ülkelerine de destek verdi.

Gösteride, "Savaşa hayır", "Putin yok, savaş yok" ve "(Birtakım ülkelere) Gökyüzünü koruyun, gerisini biz hallederiz" yazılı pankartlar dikkati çekti.

AA muhabirine konuşan bir protestocu, "Rusya bizi kurtarmaya geldiğini söylüyor ancak onlar bizi öldürmek için geldi. Ailelerimizi, çocuklarımızı ve sivilleri öldürüyorlar. Bu bir askeri operasyon değil, savaştır. Tüm dünya lütfen gözlerinizi açın. Gelin ve bize yardım edin." diye konuştu.

Bir başka protestocu ise "Barış içinde yaşamak isteyen insanları öldürüyorlar. Lütfen Ukrayna'daki savaşı durdurmamıza yardımcı olun. Biz savaş istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti
Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti
Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

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Kaynak: AA

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