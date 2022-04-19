Son dakika... Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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Son dakika... Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

19.04.2022 23:42
Son dakika... Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

Son dakika haberi... - Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

- Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

KİEV - Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

Rusya ordusu ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler, gözyaşları içinde toprağa veriliyor. Ukraynalılar, Hmelnitski kentinde Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı. Bazı kişilerin ise Kovalchuk'un cenazesini taşıyan konvoyun geçişi sırasında konvoya çiçek attığı görüldü.

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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