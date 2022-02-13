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Ukraynalılar 'Teşekkürler Türkiye' pankartı açtı - Son Dakika

Ukraynalılar 'Teşekkürler Türkiye' pankartı açtı

13.02.2022 00:57
Ukraynalılar 'Teşekkürler Türkiye' pankartı açtı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yaşayan Ukraynalılar ülkelerinin egemenliğine desteğinden dolayı 'Teşekkürler Türkiye' pankartı açtı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yaşayan Ukraynalılar ülkelerinin egemenliğine desteğinden dolayı 'Teşekkürler Türkiye' pankartı açtı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde ve dünyada farklı ülkelerde eş zamanlı olarak #StandWithUkraine (Ukrayna'nın Yanında Kal) etkinliği yapıldı. Ukraynalıların ülkeleriyle dayanışmalarını göstermek adına yaptıkları etkinlik Samsun'da Karadeniz Ukraynalılar Derneği'nce gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca ülkelerinin egemenliğine verdiği destekten ötürü Türkiye'ye de teşekkür edildi.

Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Lıudmyla Shymko, "Türkiye'nin 4 köşesinde faaliyet gösteren 18 Ukrayna derneği 'Ukrayna'nın yanında kal' kampanyası düzenliyorlar. Bu kampanya Ukraynalıların yaşadığı farklı ülkelerde yapılıyor ve tüm dünyada birlik ve beraberliği teşkil ediyor. Bu birlik tezahürü Ukrayna'ya karşı devam eden Rus saldırganlığı ve Rusya'nın 8 yıl önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş şartlarına karşın ülke halkımıza ve ordumuza olan desteğimizi ve dayanışmamızı gösteriyor. Bugün Türkiye'de yaşayan tüm Ukraynalılar Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği için komşu ülke Türkiye'ye teşekkür ediyorlar" dedi.

Açıklamaların ardından Türkiye ve Ukrayna milli marşları okunarak etkinlik son buldu. - SAMSUN

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalılar 'Teşekkürler Türkiye' pankartı açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalılar 'Teşekkürler Türkiye' pankartı açtı - Son Dakika
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