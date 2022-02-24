Ukraynalılar ve Kırım Tatarları, Ankara'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'de yaşayan Ukraynalıların Türkiye'deki yasalara uyarak Rusya'ya karşı protestolar düzenlemeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar ve Kırım Tatarları, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek eylemi düzenledi.

Burada toplananlara seslenen Bodnar, Ukrayna'da bir seferberlik söz konusu olduğunu ve ilk korkunun geçtiğini ve karşı koymaların başladığını belirtti.

Tüm dünyaya birlik mesajı verilmesi gerektiğini dile getiren Bodnar, "Birlikte ve tek olduğumuzu göstermemiz lazım, Türk makamlarına protestolar yapmak için başvurmamız lazım ki her şey usulüne göre olmalı." dedi.

Ukrayna'ya Türkiye'den ulaştırılacak yardımlarla ilgili de konuşan Bodnar, deniz yoluyla yapılacak yardımların saldırıya uğrama ihtimali bulunduğunu, Romanya ve Bulgaristan rotasının değerlendirildiğini kaydetti.

Türkiye'ye Boğazların kapatılma talebini ilettiklerini dile getiren Bodnar, Türkiye'deki Rus banka ve şirketlerine yaptırım uygulamasını istediklerini de aktardı.

Bodnar, tüm kentlerle iletişimin şu an olmadığını da vurgulayarak ülkeden yapılacak tahliyelere değindi. "Slovakya ve Polonya üzerinden vatandaşların tahliyelerini yapmayı değerlendiriyoruz." diyen Bodnar, Polonya'nın 500 bin mülteci kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya'nın Türkiye'deki misyonları önünde kurallara uygun olarak protesto gösterileri yapılmasını isteyen Bodnar, "Hiçbir kuralı çiğnemeden, ilgili izinleri alarak bunu yapmanızı rica ediyorum. Türkler bizi desteklemeye hazır ama onları zor durumda bırakmayalım ki onlar ilgi göstersin." diye konuştu.

Bodnar, Kırım Tatarlarının da Türkiye genelinde gösteriler düzenlediğini belirterek teşekkür etti.

"Ukrayna zannedildiği gibi kolay çökmeyecek"

Ukrayna Derneği Başkanı Yuliya Biletska, eylemde yaptığı konuşmada, Rusya'ya yönelik protesto eylemleri için Valilik ve ilgili makamlarla görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Cumartesi Ulus'ta bir miting yapmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Biletska, herkesi Rusya'yı protesto etmeye davet etti.

Kırım Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin de "Rusya'nın işgal girişiminin dünyanın gözünün önünde gerçekleştiğini" belirtti.

Milyonlarca Kırım Tatarı ve Türklerin işgale karşı çıkacağını söyleyen Şahin, "Bu saldırı öyle zannedildiği gibi kolay olmayacak. Ukrayna zannedildiği gibi kolay çökmeyecek. Uzun bir mücadele olacak fakat kazanan taraf inanın Ukrayna olacak, Kırım Tatar halkı ve Kırım Türkleri olacak. Mutlaka kazanacağız." dedi.

Şahin, Ukrayna'nın uluslararası güçlerin bir oyun yeri olmadığını vurgulayarak, "Ukrayna halkının kendi vatanlarına sahip olma iradelerine karşı saygı duyulması lazım. Biz bu coğrafyada yaşayan halklar olarak kendi coğrafyamıza demokrasinin gelmesi, insan haklarının gelmesini, hukukun gelmesini istiyoruz. Haydut devletlerin, mafya devletlerin pazılarını gösterdiği yer olmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.