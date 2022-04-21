UKRAYNALILAR VE RUSLAR ANTALYA'DA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI, BARIŞ MESAJI VERDİ - Son Dakika
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UKRAYNALILAR VE RUSLAR ANTALYA'DA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI, BARIŞ MESAJI VERDİ

21.04.2022 11:45

SAVAŞTAN kaçan Ukraynalılar ile Ruslar, Antalya'da birlikte çöp toplayıp, barış mesajı verdi.

SAVAŞTAN kaçan Ukraynalılar ile Ruslar, Antalya'da birlikte çöp toplayıp, barış mesajı verdi.

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Antalya'ya sığınan Ukraynalılar ile Ruslar, kendilerine kucak açan Türk halkına teşekkür etmek için etkinlik düzenledi. Sosyal medya hesapları üzerinden organize olan 20 kişi, Konyaaltı ilçesinde bir araya geldi. Burada çöp toplayan grup, barış mesajı da verdi.

Etkinliği düzenleyen Viktoria Babiçeva (33), Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ve yerlerde çöp olmaması gerektiğini belirterek, teşekkür amaçlı böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Türk, Rus, Ukraynalı, Kırgız ve Kazaklardan oluşan kalabalık bir ekip ile güzel bir etkinlik yaptıklarını belirten Babiçeva, Türkiye genelinde yakın zamanda daha güzel bir projeyi hayata geçireceklerini de söyledi. Ukrayna'dan savaş nedeniyle kaçarak Antalya'ya sığınan ve çöp toplama etkinliğinin ilkini düzenleyen Katerine Semerich (24) de grup içerisinde yer aldı.

UKRAYNALILAR VE RUSLAR ANTALYA'DA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI, BARIŞ MESAJI VERDİ
UKRAYNALILAR VE RUSLAR ANTALYA'DA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI, BARIŞ MESAJI VERDİ
UKRAYNALILAR VE RUSLAR ANTALYA'DA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI, BARIŞ MESAJI VERDİ
UKRAYNALILAR VE RUSLAR ANTALYA'DA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI, BARIŞ MESAJI VERDİ
UKRAYNALILAR VE RUSLAR ANTALYA'DA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI, BARIŞ MESAJI VERDİ
UKRAYNALILAR VE RUSLAR ANTALYA'DA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI, BARIŞ MESAJI VERDİ
UKRAYNALILAR VE RUSLAR ANTALYA'DA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI, BARIŞ MESAJI VERDİ
UKRAYNALILAR VE RUSLAR ANTALYA'DA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI, BARIŞ MESAJI VERDİ
UKRAYNALILAR VE RUSLAR ANTALYA'DA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI, BARIŞ MESAJI VERDİ
UKRAYNALILAR VE RUSLAR ANTALYA'DA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI, BARIŞ MESAJI VERDİ

YORUMLAR
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Barış'a Benziyorum Evrene Mesajı Vermiştim Barış'a Benziyorum Evrene Mesajı Vermiştim Bakan Kirişci, Antalya'da sarı çizme giyip serada domates topladı Bakan Kirişci, Antalya'da sarı çizme giyip serada domates topladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNALILAR VE RUSLAR ANTALYA'DA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI, BARIŞ MESAJI VERDİ - Son Dakika


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