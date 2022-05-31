Ukraynalılar Vişivanka Günü'nü buruk kutladı - Son Dakika
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Ukraynalılar Vişivanka Günü'nü buruk kutladı

31.05.2022 10:49
Ukraynalılar Vişivanka Günü'nü buruk kutladı

TÜRKİYE'de bulunan Ukrayna vatandaşları, Vişivanka (Vyshyvanka) Günü'nü bu yıl buruk kutladı.

TÜRKİYE'de bulunan Ukrayna vatandaşları, Vişivanka (Vyshyvanka) Günü'nü bu yıl buruk kutladı. Rusya'nın saldırıları nedeniyle akılları ülkelerinde olan birçok Ukraynalı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toplanarak geleneksel motifli giysilerini giydi.

Ukrayna'nın ulusal Vişivanka Günü, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu yıl buruk kutlandı. Her yıl Ukrayna başta olmak üzere Türkiye, ABD, Tayland, Almanya ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu 60 farklı ülkede organize edilen Vişivanka Günü etkinlikleri kapsamında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Atatürk Meydanı'nda etkinlik yapıldı. Organizasyona katılan Ukraynalılar, ismini üzerindeki motiflerden alan ulusal nakışlı vişivankalarını giydi. Bu yıl hazırlanan 7 metre uzunluğundaki vişivanka motifi de meydanda açıldı.

'ULUSAL KİMLİĞİN SİMGESİ VİŞİVANKA'

Tüm Ukraynalıların Vişivanka Günü'nde bir araya geldiğini belirten Olena Burgaç, "Bugünün anlamı ve önemi ulusal nakışlı etnik kıyafetlerin giyilmesi ve geleneklerin yaşatılmaya çalışılmasıdır. Vişivanka gömlek üzerine nakış işlenmesine verilen isimdir. Nakış, Ukrayna'da önemli bir zanaattır ve kendi tarzları ve renkleri ile yerel stillere uygun farklı teknikler ile yapılır. Geleneksel olarak iplik, kabuk, yapraklar, çiçekler, meyveler ve benzerleri kullanılarak yerel formüllere göre renklendirilir. Bu şekilde duygular tam anlamıyla nakış rengine yansır. Vişivanka Günü'nde ise bu motif ve giysiler ulusal kimliğe bağlılığı gösterdiği için herkes tarafından giyilir" dedi.


Ukraynalılar Vişivanka Günü'nü buruk kutladı
Ukraynalılar Vişivanka Günü'nü buruk kutladı
Ukraynalılar Vişivanka Günü'nü buruk kutladı
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Kaynak: DHA

Belçika, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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