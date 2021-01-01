Ukraynalılar yeni yılı kutladı - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda kişi, Sofiskaya Meydanı'ndaki çam ağacının etrafında yeni yıla girdi.

Saatin gece yarısını geçmesiyle meydanda havai fişekler atıldı.

Restoranlar ve kafeler için normalde 23.00 olan kapanış saati, yeni yıl nedeniyle sabah saat 7.00'ye kadar uzatıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, paylaştığı video mesajla Ukraynalıların yeni yılını kutladı.

Video mesajda, "2020'de utandığımız anlar da gururlandığımız anlar da oldu. Unutmak istediklerimiz de unutamayacaklarımız da yaşandı." ifadelerine yer veren Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da içlerinde olduğu pek çok ülke liderinin gösterildiği videoda kimileriyle 2020'de dostluklarının büyüdüğünü, kimileriyle stratejik partner olduklarını vurguladı.