Ukraynalılar yerel seçimlerde oy kullanıyor - Son Dakika

Ukraynalılar yerel seçimlerde oy kullanıyor

25.10.2020 10:15
Ukraynalılar yerel seçimlerde oy kullanıyor, System.String[]

Ukrayna halkı, yerel yöneticilerini seçmek için bugün oy kullanıyor.

Ukrayna halkı, yerel yöneticilerini seçmek için bugün oy kullanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında gerçekleşecek seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı ve saat 20.00'de sona erecek.

Ülkede 27 milyondan fazla seçmen bulunurken, 29 binden fazla sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek.

5 senede bir düzenlenen yerel seçimlerde, Ukraynalılar, belediye başkanı ve diğer yerel yöneticilerini seçecek.

Belediye başkanlığı için bir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda, en yüksek oy alan iki aday arasında ikinci bir seçim düzenlenecek.

Yerel seçimlerde, vatandaşların ülkenin temel sorunlarına ilişkin görüşünü almak için 5 soruluk bir anket de gerçekleştirilecek.

Ukrayna, Seçmen, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalılar yerel seçimlerde oy kullanıyor - Son Dakika

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