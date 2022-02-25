UKRAYNALILAR YEŞİLKÖY'DEKİ BAŞKONSOLOSLUĞA GELDİLER - Son Dakika
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UKRAYNALILAR YEŞİLKÖY'DEKİ BAŞKONSOLOSLUĞA GELDİLER

25.02.2022 12:21

TÜRKİYE'de bulunan Ukraynalılar, Yeşilköy'de bulunan Ukrayna Başkonsolosluğu'na gelerek bilgi almaya çalıştı.

TÜRKİYE'de bulunan Ukraynalılar, Yeşilköy'de bulunan Ukrayna Başkonsolosluğu'na gelerek bilgi almaya çalıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı. Türkiye'de bulunan Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğa gelerek gelişmeleri takip ediyor. Oğlu Ukrayna'da olan ve sağ salim ülkesine dönmesini isteyen Necla Dolaşır, 'Oğlum Odesa'da şu an da kendisiyle konuştum. Savaşın her türlüsüne karşıyız. İnsanca yaşamak istiyoruz. Dünya halklarının kardeşliğine inanıyorum. Oğlumun sağ salim gelmesini istiyorum. Orada konsoloslukla iletişim kuramadıklarını ve sadece bekleyin dediklerini söyledi. Bekleyin bizim için bir şey ifade etmiyor" dedi.

UKRAYNALILAR YEŞİLKÖY'DEKİ BAŞKONSOLOSLUĞA GELDİLER
UKRAYNALILAR YEŞİLKÖY'DEKİ BAŞKONSOLOSLUĞA GELDİLER
UKRAYNALILAR YEŞİLKÖY'DEKİ BAŞKONSOLOSLUĞA GELDİLER
UKRAYNALILAR YEŞİLKÖY'DEKİ BAŞKONSOLOSLUĞA GELDİLER
UKRAYNALILAR YEŞİLKÖY'DEKİ BAŞKONSOLOSLUĞA GELDİLER

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Yeşilköy, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNALILAR YEŞİLKÖY'DEKİ BAŞKONSOLOSLUĞA GELDİLER - Son Dakika


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