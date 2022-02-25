UKRAYNALILARDAN RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika
Üye Girişi

UKRAYNALILARDAN RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

25.02.2022 12:33

TÜRKİYE'de yaşayan Ukraynalılar ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a saldırı başlatmasına yönelik protesto gösterileri bugün de devam ediyor.

TÜRKİYE'de yaşayan Ukraynalılar ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a saldırı başlatmasına yönelik protesto gösterileri bugün de devam ediyor.

Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etmek isteyen Ukraynalılar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, saat 10.00'da İstiklal Caddesi'ndeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu karşısında bulunan Gönül Sokak'ta bir araya geldi. Ellerinde Ukrayna, Kırım ve Türk Bayrakları bulunan protestocu grup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaş aleyhine sloganlar attı. Üzerinde savaş karşıtı yazı bulunan dövizler taşıyan eylemcilerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen eylemin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

UKRAYNALILARDAN RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
UKRAYNALILARDAN RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
UKRAYNALILARDAN RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

YORUMLAR
500
Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı 'Rusya AB ve ABD'nin Ortak Karar Alamayacağını Biliyor' 'Rusya AB ve ABD'nin Ortak Karar Alamayacağını Biliyor'

Protesto, Saldırı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNALILARDAN RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Kate Middleton çocuklar gibi şendi! Anaokulunda kaydıraktan kaydı
12:52 UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı, Paris'e verildi
12:49 Rusya Ukrayna askeri üniformasını giydirdiği sabotajcıları kente soktu! Başkente kadar ilerlediler
12:39 Gazeteci Gülsüm Khalilova Ukrayna'dan son gelişmeleri aktardı! Gözyaşları içinde "Belki bu son yayınım olur" dedi
12:18 Ağır sıklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna'ya destek verdi
12:16 Yaptırımlar bir bir ilan ediliyor ama Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri ülkeye 5 yıl yetecek kadar fazla: 600 milyar dolar
12:13 Savaş Çernobil'e uzandı! Ukrayna "aşırı radyasyon" uyarısı yaptı, Rusya "her şey kontrol altında" dedi
12:11 Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e "Savaşı Durdur" paylaşımı
12:09 Savaşın ikinci günü! Rusya imha bilançosu açıkladı: Çernobil kontrol altında, 150 Ukrayna askeri teslim oldu!
12:04 Çeçenler Ukrayna ile savaşa namaz kılarak gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 13:04:58. #1.12#
SON DAKİKA: UKRAYNALILARDAN RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement