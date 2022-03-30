Ukraynalılardan Rusya'ya "esirleri serbest bırakın" çağrısıLviv kentindeki eylem, siren sesinin duyulmasıyla yarım kaldı - Son Dakika
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Ukraynalılardan Rusya'ya "esirleri serbest bırakın" çağrısıLviv kentindeki eylem, siren sesinin duyulmasıyla yarım kaldı

30.03.2022 20:59

- Ukraynalılardan Rusya'ya "esirleri serbest bırakın" çağrısı Lviv kentindeki eylem, siren sesinin duyulmasıyla yarım kaldı Ukrayna'nın Lviv kentinde aktivistler, Rusya tarafından çatışmalar sırasında kaçırıldığı iddia edilen 30'dan fazla Ukraynalının fotoğrafını bir binanın duvarına...

- Ukraynalılardan Rusya'ya "esirleri serbest bırakın" çağrısı

Lviv kentindeki eylem, siren sesinin duyulmasıyla yarım kaldı

LVİV - Ukrayna'nın Lviv kentinde aktivistler, Rusya tarafından çatışmalar sırasında kaçırıldığı iddia edilen 30'dan fazla Ukraynalının fotoğrafını bir binanın duvarına projeksiyon ile yansıtarak serbest bırakılmaları için çağrıda bulundu. Ancak eylem, siren sesinin duyulmasıyla yarıda kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 35. güne girildi. Ukrayna'nın Lviv kentinde aktivistler, çatışmaların yaşandığı bölgelerde Rusya güçleri tarafından aralarında aktivist, gazeteci ve milletvekillerinin de bulunduğu 30'dan fazla Ukraynalının rehin alındığını iddia ederek, serbest bırakılmaları için Rusya'ya çağrıda bulundu. Aktivistler, eylemde kaçırıldığı iddia edilen kişilerin fotoğraflarını projeksiyon ile kentteki bir binanın dış cephesine yansıttı.

"Biz bu insanların hikayesini anlatmak ve dünyanın dikkatini çekmek için bir platform kurduk"

Aktivist Anastasiia Moskvychova, amaçlarının dünyanın dikkatini çekip, rehin tutulan kişilerin özgürlüğüne kavuşmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Rusya güçleri aralarında aktivistler, gazeteciler, belediye başkanları ve milletvekillerinin bulunduğu 50'den fazla Ukraynalıyı kaçırdı. Bunlardan hala 30 kişi rehin tutuluyor. Yerlerini ve bulundukları koşulları bilmiyoruz. Biz bu insanların hikayesini anlatmak ve dünyanın dikkatini çekmek için bir platform kurduk. Bunu sosyal medya üzerinden dünyanın birçok noktasındaki diplomatlar ve kanaat önderlerine ulaştırıyoruz" dedi.

Eylem siren sesiyle yarıda kaldı

Projeksiyonlu eylem, sirenlerin çalmasıyla yarım kaldı. Katılımcılar, siren sesinin duyulmasıyla eylemin yapıldığı binanın bodrum katına sığındı.

Ukraynalılardan Rusya'ya esirleri serbest bırakın çağrısıLviv kentindeki eylem, siren sesinin duyulmasıyla yarım kaldı
Ukraynalılardan Rusya'ya esirleri serbest bırakın çağrısıLviv kentindeki eylem, siren sesinin duyulmasıyla yarım kaldı
Ukraynalılardan Rusya'ya esirleri serbest bırakın çağrısıLviv kentindeki eylem, siren sesinin duyulmasıyla yarım kaldı

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Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukraynalılardan Rusya'ya 'esirleri serbest bırakın' çağrısıLviv kentindeki eylem, siren sesinin duyulmasıyla yarım kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalılardan Rusya'ya "esirleri serbest bırakın" çağrısıLviv kentindeki eylem, siren sesinin duyulmasıyla yarım kaldı - Son Dakika
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