Ukraynalıların çatışma bölgesindeki yaşamı - Son Dakika
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Ukraynalıların çatışma bölgesindeki yaşamı

08.07.2022 09:32

Yükselen dumanlar Yaralı askerlerin sedyeyle ambulansa taşınması Hasar görmüş benzin istasyonunda bekleyen kadın Çatışma sesleri arasında günlük yaşamlarına devam eden Ukraynalılar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken, Siversk ve Bakhmut şehirleri yakınlarında...

Yükselen dumanlar

Yaralı askerlerin sedyeyle ambulansa taşınması

Hasar görmüş benzin istasyonunda bekleyen kadın

Çatışma sesleri arasında günlük yaşamlarına devam eden Ukraynalılar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken, Siversk ve Bakhmut şehirleri yakınlarında dumanlar yükseldi.

Saldırı sonrası yaralanan Ukrayna askerlerinin ambulanslara sevk edilirken, bölgede yaşayan sivil halkın çatışma sesleri arasında normal yaşamlarına devam etmeye çalıştığı görüldü.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalıların çatışma bölgesindeki yaşamı - Son Dakika

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