Yükselen dumanlar
Yaralı askerlerin sedyeyle ambulansa taşınması
Hasar görmüş benzin istasyonunda bekleyen kadın
Çatışma sesleri arasında günlük yaşamlarına devam eden Ukraynalılar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken, Siversk ve Bakhmut şehirleri yakınlarında dumanlar yükseldi.
Saldırı sonrası yaralanan Ukrayna askerlerinin ambulanslara sevk edilirken, bölgede yaşayan sivil halkın çatışma sesleri arasında normal yaşamlarına devam etmeye çalıştığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › Ukraynalıların çatışma bölgesindeki yaşamı - Son Dakika