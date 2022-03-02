Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu

02.03.2022 22:48

- Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu Ukrayna'da yakalanan bir Rus askeri, Ukraynalıların kendisine çay ve yiyecek vermesinin ardından telefonla annesiyle görüştürmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

- Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu

KİEV - Ukrayna'da yakalanan bir Rus askeri, Ukraynalıların kendisine çay ve yiyecek vermesinin ardından telefonla annesiyle görüştürmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, esir alınan Rus askeri kendisine şefkat gösteren Ukraynalılar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Ukraynalılar, esir alınan Rus askere çay ve yiyecek vermesinin ardından telefonla annesiyle görüştürdü. Rus asker ise, bu şefkat karşısında gözyaşlarına boğuldu. Ukraynalıların esir düşen Rus askerine gösterdiği şefkat ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu
Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu
Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu

YORUMLAR
500
Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı Rusya'ya bir yaptırım da oyun dünyasından: FIFA 22 oyunundan Rus takımları çıkarıldı Rusya'ya bir yaptırım da oyun dünyasından: FIFA 22 oyunundan Rus takımları çıkarıldı

Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu - Son Dakika


Son Dakika
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
22:25 Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
22:20 1 sene daha oynayacak! Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı takım belli oldu
22:15 Bu gece yarısı yapılacak zam öncesi akaryakıt istasyonları doldu taştı
21:51 Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı
21:11 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi
20:57 Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'nun transferine onay çıktı! Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
20:54 Rusya Savunma Bakanlığı "498 askerimiz öldü" derken Ukrayna 6 bin olarak açıklamıştı
20:20 Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 22:58:34. #1.11#
SON DAKİKA: Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement