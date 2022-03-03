Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu - Son Dakika
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Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu

03.03.2022 16:02
Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu

Ukrayna'da yakalanan bir Rus askeri, Ukraynalıların kendisine çay ve yiyecek vermesinin ardından telefonla annesiyle görüştürmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Ukrayna'da yakalanan bir Rus askeri, Ukraynalıların kendisine çay ve yiyecek vermesinin ardından telefonla annesiyle görüştürmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, esir alınan Rus askeri kendisine şefkat gösteren Ukraynalılar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Ukraynalılar, esir alınan Rus askere çay ve yiyecek vermesinin ardından telefonla annesiyle görüştürdü. Rus asker ise, bu şefkat karşısında gözyaşlarına boğuldu. Ukraynalıların esir düşen Rus askerine gösterdiği şefkat ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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